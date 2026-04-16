Tunisie: Express

Diaspora tunisienne

Des transferts en hausse

Au premier trimestre 2026, les transferts de la diaspora tunisienne poursuivent leur progression et consolident leur statut de ressource clé pour les équilibres extérieurs. À la fin du mois de mars, ils ont atteint 2.134 MDT, contre 2.003 MD à la même période en 2025 et 1.766 MD en 2024.

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En monnaie locale, cela correspond à une hausse annuelle de 6,5 %, après une accélération notable en 2025 (+13,4 %) et une évolution modérée en 2024 (+1,6 %).

En devise, la tendance est encore plus marquée : les transferts atteignent 728 millions de dollars, contre 645 millions un an auparavant, soit une progression de 12,9 %, reflétant également l'effet des variations du taux de change.

Ces flux couvrent une proportion importante du déficit commercial, oscillant entre 40 % et 60 % selon les années.

Startup

Un chiffre d'affaires total d'environ 300 M Dollars

L'écosystème des startups en Tunisie compte aujourd'hui plus de 1 450 startups, dont plus de 1.100 labellisées et 17 scale-ups, preuve d'un secteur de plus en plus structuré.

Le chiffre d'affaires total des startups tunisiennes atteint désormais 300 millions de dollars, illustrant le dynamisme du secteur digital, notamment dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la data et la cybersécurité.

L'APII rejoint le réseau EEN

Pour l'innovation et l'internationalisation des entreprises tunisiennes

L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) a intégré le groupe sectoriel dédié au digital au sein du réseau européen Enterprise Europe Network (EEN).

Cette intégration vise à renforcer l'accompagnement des entreprises tunisiennes, notamment dans le domaine du numérique.

Grâce à cette participation, l'Apii pourra faciliter davantage les partenariats internationaux, encourager l'innovation et aider les entreprises à accéder à de nouvelles opportunités sur les marchés européens. Le réseau EEN, présent dans plus de 50 pays, soutient en particulier les PME en matière de financement, d'innovation et d'internationalisation.

Grandes cultures

L'INGC ouvre ses portes pour valoriser l'innovation agricole en Tunisie

L'Institut national des grandes cultures organise des journées portes ouvertes du 21 au 24 avril 2026. Cette manifestation constitue une occasion privilégiée pour découvrir les activités de l'institut, ses programmes de recherche appliquée ainsi que son rôle dans le développement du secteur des grandes cultures en Tunisie.

Elle offrira également aux visiteurs l'opportunité d'échanger directement avec les ingénieurs et experts du domaine, autour des défis actuels auxquels fait face le secteur, tout en prenant connaissance des dernières innovations et des perspectives d'évolution.

À cette occasion, plusieurs expérimentations seront mises en valeur, notamment celles menées dans les stations et plateformes d'essais et de transfert de technologies situées à Bou Salem, Mateur (Bizerte), Saïda (Tunis), El Fahs (Zaghouan) et Chebika (Kairouan). Créé en 2009 sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, l'Institut est un établissement public dont la mission principale est de renforcer la sécurité alimentaire à travers le développement et la diffusion de technologies agricoles durables. L'institut oeuvre ainsi à l'amélioration de la productivité et de la qualité des grandes cultures, en particulier les céréales, tout en accompagnant les agriculteurs face aux enjeux liés au changement climatique.

Parmi ses principales missions figurent la réalisation d'études appliquées, l'élaboration de référentiels technico-économiques adaptés aux agriculteurs, ainsi que l'organisation de formations destinées aux producteurs et aux techniciens du secteur. L'Ingc contribue, par ailleurs, à la mise en œuvre de la stratégie nationale visant à atteindre l'autosuffisance en céréales.