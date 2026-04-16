Ile Maurice: Deepshika Gowreesunker pourrait-elle être inculpée à nouveau ?

Deepshika Gowreesunker, ancienne employée de la Mauritius Commercial Bank arrêtée en mai 2025 dans l'affaire Menlo Park, pourrait-elle être de nouveau inquiétée par la police ? Elle a été longuement interrogée par l'assistant surintendant de police Balmick Dussoye, au sein de l'Anti Money Laundering Unit (AMLU), avant d'être autorisée à partir aux alentours de 16h30. Elle devra toutefois retourner aux bureaux de l'AMLU ce vendredi 17 avril, laissant planer l'éventualité d'une nouvelle arrestation.

À sa sortie, son avocat, Rouben Mooroongapillay, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé une «très mauvaise [journée] pour la démocratie», soutenant que sa cliente n'était pas en état d'arrestation et qu'elle aurait dû être autorisée à quitter les lieux sans contrainte. Selon lui, les enquêteurs n'ont pas pris en considération la déclaration de défense qu'elle souhaitait consigner et auraient évoqué la possibilité de loger une accusation provisoire contre elle. L'homme de loi affirme qu'il adressera une lettre formelle au commissaire de police ainsi qu'au bureau du Directeur des poursuites publiques pour contester la procédure.

Cette audition intervient près d'un an après les événements de mai 2025. À l'époque, Deepshika Gowreesunker avait été arrêtée le 20 mai par l'AMLU de la Central Criminal Investigation Department à la suite d'une perquisition menée à Triolet. Elle avait ensuite été inculpée provisoirement d'obstruction à la justice, avant d'être remise en liberté sous caution le lendemain par un magistrat.

Dans une correspondance adressée à la presse, l'ex-employée de banque avait contesté les informations circulant autour de l'affaire Menlo Park. Elle affirmait n'avoir jamais été accusée de falsification de documents ni impliquée dans un quelconque transfert de fonds suspect. Son avocat soutenait également que les allégations relayées, basées sur des sources policières, étaient «infondées» et susceptibles de lui causer un «préjudice irréparable».

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Elle avait finalement été libérée contre une caution de Rs 5 000. La nouvelle convocation relance toutefois les interrogations : la police s'apprête-t-elle à déposer une nouvelle accusation provisoire, ou s'agit-il simplement de compléter l'enquête dans l'affaire Menlo Park ? Les prochaines heures devraient être déterminantes.