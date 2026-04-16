Ile Maurice: Un week-end à la découverte du patrimoine local

La Journée internationale des monuments et des sites, célébrée le 18 avril, est un événement dédié à la sensibilisation à la préservation du patrimoine culturel mondial. Cette journée met en avant la diversité et la richesse des monuments et des sites historiques, en encourageant les initiatives de conservation et en favorisant la compréhension des enjeux liés à la protection de ce patrimoine, qu'il soit bâti, naturel ou immatériel.

À cette occasion, de nombreux sites historiques, notamment ceux gérés par le National Heritage Fund, ouvrent leurs portes au public et offrent un accès gratuit. C'est une occasion idéale pour découvrir le patrimoine exceptionnel de l'île Maurice. Parmi les sites incontournables à visiter :

Aapravasi Ghat (Port-Louis) : site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il témoigne de l'arrivée des travailleurs engagés. Chargé d'histoire, il illustre les débuts de la diversité culturelle dans le pays. Le Morne Brabant : également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site symbolise la résistance des esclaves et constitue un lieu de mémoire et de réflexion sur la lutte pour la liberté. La Citadelle (Port-Louis) : ancien fort militaire britannique offrant une vue panoramique sur la capitale, elle permet de mieux comprendre le contexte historique et militaire de l'île.

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Ces visites permettent non seulement d'apprécier la beauté de ces lieux, mais aussi de prendre conscience de l'importance de leur préservation pour les générations futures.

Portes ouvertes à la State House

La State House ouvrira ses jardins et son parc au public les samedi 18 et dimanche 19 avril, de 9 à 16 heures, à l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites. L'entrée sera gratuite.

Vente de plantes, de produits locaux et de produits alimentaires; don de sang; spectacle culturel du Committee for the Promotion of National Unity ; espace dédié aux enfants avec des activités adaptées à leur âge ; espaces créatifs, scientifiques et pédagogiques proposant des activités d'apprentissage interactives ; exposition photographique présentée par le Media Trust... Les visiteurs pourront profiter d'une ambiance conviviale et familiale avec ces de nombreuses activités.

Des navettes gratuites assureront la liaison depuis la gare routière de Réduit. Un parking gratuit sera également mis à disposition dans l'enceinte de la State House, à l'Université de Maurice et au siège de la Tamil League. Plus d'informations sur la page Facebook et le site officiel de la présidence de la République.