Ile Maurice: Vols vers et depuis Rodrigues retardés après un incident technique

Air Mauritius a annoncé ce mercredi 15 avril des retards sur plusieurs vols à destination et en provenance de Rodrigues, à la suite de problèmes techniques affectant sa flotte ATR72 en début de journée.

Les vols MK134 et MK140, initialement prévus dans l'après-midi, ont été réajustés et ont quitté Maurice avec retard. Plusieurs autres rotations ont également été reprogrammées en soirée et dans la nuit, notamment les vols MK135, MK141, MK144/5 et MK148/9. La compagnie indique que tous les passagers concernés ont été informés des nouveaux horaires via son centre d'appels et que ceux déjà enregistrés sont pris en charge à l'aéroport. Air Mauritius a présenté ses excuses pour les désagréments causés, tout en rappelant que la sécurité des passagers reste sa priorité.