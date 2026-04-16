Ile Maurice: Vols vers et depuis Rodrigues retardés après un incident technique

15 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Air Mauritius a annoncé ce mercredi 15 avril des retards sur plusieurs vols à destination et en provenance de Rodrigues, à la suite de problèmes techniques affectant sa flotte ATR72 en début de journée.

Les vols MK134 et MK140, initialement prévus dans l'après-midi, ont été réajustés et ont quitté Maurice avec retard. Plusieurs autres rotations ont également été reprogrammées en soirée et dans la nuit, notamment les vols MK135, MK141, MK144/5 et MK148/9. La compagnie indique que tous les passagers concernés ont été informés des nouveaux horaires via son centre d'appels et que ceux déjà enregistrés sont pris en charge à l'aéroport. Air Mauritius a présenté ses excuses pour les désagréments causés, tout en rappelant que la sécurité des passagers reste sa priorité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.