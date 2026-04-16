Ile Maurice: L'essence à Rs 64,25 et le diesel à Rs 71,25

Le Petroleum Pricing Committee (PPC) s'est réuni ce mercredi 15 avril afin de revoir les prix à la pompe de l'essence (Mogas) et du diesel (Gas Oil), conformément aux dispositions en vigueur. À l'issue de cette réunion, le comité a recommandé une hausse des prix des deux carburants.

Ainsi, le prix de l'essence passe de Rs 58,45 à Rs 64,25 le litre, tandis que celui du diesel augmente de Rs 64,80 à Rs 71,25 le litre. Cette décision s'appuie notamment sur l'évolution des prix mondiaux des produits pétroliers ainsi que sur le déficit estimé à Rs 3,2 milliards du Price Stabilisation Account (PSA).

Dans son analyse, le PPC souligne que les augmentations théoriques calculées, basées sur les prix réels et projetés entre janvier et juin 2026, dépassent largement le seuil de 4 %. Toutefois, conformément à la réglementation, la hausse appliquée est plafonnée à 10 % en raison du solde négatif du PSA.