Ethiopie: Des responsables libériens plaident pour la souveraineté alimentaire et s'inspirent de l'exemple éthiopien

Addis-Abeba — Des dirigeants libériens ont appelé les pays africains à placer la souveraineté alimentaire au cœur de leurs priorités, la considérant comme un pilier essentiel de l'indépendance durable.

Ils ont cité les avancées agricoles de l'Éthiopie comme un modèle concret et reproductible à l'échelle du continent. Une délégation de haut niveau, menée par la ministre des Affaires étrangères Sara Beysolow Nyanti, a effectué une visite de plusieurs installations agricoles à Bishoftu, près d'Addis-Abeba. Elle a notamment découvert des systèmes d'irrigation modernes, des exploitations avicoles, des centres de production laitière ainsi que des couvoirs.

À l'issue de cette visite, les responsables ont estimé que l'Éthiopie offrait une illustration tangible de la transition vers l'autosuffisance alimentaire. Le conseiller à la sécurité nationale du Libéria, Samuel Kofi Woods, a souligné que si l'indépendance politique est acquise, l'indépendance économique reste un enjeu crucial pour garantir la souveraineté. Selon lui, les performances agricoles de l'Éthiopie tracent une voie claire vers cet objectif, en mettant l'accent sur le renforcement de la production nationale.

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La délégation a également mis en avant la transformation du pays, passé du statut d'importateur à celui d'exportateur de blé, saluant une réussite fondée sur des politiques cohérentes et des investissements soutenus dans l'agriculture. Le vice-ministre de l'Information chargé de la presse et des affaires publiques, Daniel O. Sando, a indiqué que la montée en puissance de l'Éthiopie dans les exportations agricoles constitue une source d'inspiration pour les nations africaines en quête de résilience.

De son côté, la présidente de l'Université du Libéria, Leyli Phillips Maparyen, a rappelé que le continent dispose de ressources naturelles suffisantes pour atteindre la souveraineté alimentaire. Elle a insisté sur la nécessité de réduire la dépendance aux importations afin de valoriser ce potentiel.

La visite s'inscrit dans le cadre du déplacement officiel du président Joseph Nyuma Boakai en Éthiopie, marqué par la signature d'accords destinés à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Les participants ont conclu que l'expérience éthiopienne offre des enseignements précieux pour l'Afrique, en mettant en évidence le lien étroit entre sécurité alimentaire et souveraineté nationale.