Tunisie: Mois du patrimoine - « La Route des Andalous »... un voyage à travers sept villes tunisiennes

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Pour célébrer le mois du patrimoine, qui se tient chaque année du 18 avril au 18 mai, le ministère des Affaires culturelles a annoncé le lancement de la manifestation « La Route des Andalous », qui traversera sept villes tunisiennes au riche patrimoine andalou, partant de la ville de Testour le 18 avril pour clôturer le voyage le 16 mai à Zaghouan.

Cet hommage culturel et patrimonial s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 35ème édition du Mois du patrimoine, placée cette année sous le signe « Patrimoine et Architecture ».

Partant de Testour, cette escapade se poursuivra à El Alia dans le gouvernorat de Bizerte le 21 avril, avant de se rendre à Tebourba dans le gouvernorat de la Manouba le 25 avril, ensuite, cap sur la « citadelle des Andalous » Kalaat landaloss, dans le gouvernorat de l'Ariana le 2 mai.

La Route des Andalous fera ensuite une escale dans la capitale le 9 mai pour ramener les voyageurs vers Soliman dans le gouvernorat de Nabeul le 12 mai. Ce parcours mettant à l'honneur ce riche héritage prendra fin à Zaghouan le 16 mai.

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