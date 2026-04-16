Congo-Kinshasa: La plateforme FUNAT mobilise les femmes autour de la candidature de Juliana Lumumba à l'OIF

16 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de soixante femmes leaders, membres de la plateforme « Femmes unies pour la nation » (FUNAT), se sont réunies ce mercredi 15 avril à Kinshasa pour réaffirmer leur soutien à Juliana Lumumba. Candidate à la direction de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cette dernière bénéficie d'un plaidoyer visant à renforcer la présence féminine congolaise dans les instances internationales.

La rencontre a rassemblé des entrepreneures, d'anciennes ministres et des députées engagées pour le développement du pays. Pour les organisatrices, ce soutien officiel marque une étape clé dans la promotion des valeurs de compétence et de patriotisme portées par la candidate.

Un projet pour une gouvernance inclusive

La représentante de la FUNAT, Odette Babandowa, a plaidé pour une gestion de la Francophonie qui reflète davantage la diversité et l'inclusion. Le programme porté par Juliana Lumumba s'articule autour de piliers essentiels tels que :

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L'éducation et le renforcement des capacités au sein de l'espace francophone ;

La paix et le vivre-ensemble, au coeur des enjeux actuels de la région ;

La complémentarité entre les États membres.

Promouvoir le leadership féminin

Au-delà de l'élection à l'OIF, la FUNAT voit en cette candidature un levier pour encourager la participation active des femmes à la vie publique. Les échanges ont permis de souligner que l'accession d'une femme congolaise à un tel poste de responsabilité internationale serait un signal fort pour toute la nation.

Alors que la course à la succession entre dans une phase décisive, les membres de la plateforme appellent à une unité nationale derrière ce projet diplomatique d'envergure.

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