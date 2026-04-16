Afrique: Alerte sur de nouvelles coalitions armées dans les hauts plateaux de Fizi au Sud-Kivu

L'administrateur du territoire de Fizi (Sud-Kivu), Samy Kalonji Badibanga, a alerté mardi 14 avril sur le renforcement des alliances entre groupes armés locaux et forces étrangères dans les hauts plateaux. Selon l'autorité territoriale, cette coalition, qui impliquerait des éléments associés aux rebelles de l'AFC/M23, pourrait entraîner une reprise des hostilités dans la région.

Samy Kalonji Badibanga juge toutefois la situation sécuritaire dans le territoire de Fizi relativement calme, tout en soulignant que la vigilance reste indispensable. Il affirme que les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les combattants Wazalendo, maintiennent leurs positions face à une coalition composée des groupes Twirwaneho, Red Tabara et Android, auxquels se seraient joints de nouveaux éléments armés.

Menaces sur les positions reconquises

Cette réorganisation des forces rebelles intervient après plusieurs défections enregistrées dans leurs rangs. Samy Kalonji Badibanga craint que ce renforcement ne serve à lancer de nouvelles offensives contre les positions récemment reconquises par l'armée régulière.

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Les secteurs de Minembwe et les hauts plateaux de Fizi demeurent parmi les zones les plus sensibles.

« Nos FARDC maintiennent leurs positions et restent engagées à combattre les forces coalisées qui appuient les rebelles dans les hauts plateaux de Fizi », a déclaré l'administrateur du territoire.

Un contexte sécuritaire toujours fragile

M. Kalonji explique également que le territoire de Fizi continue de subir les effets d'une instabilité persistante dans la province du Sud-Kivu, aggravée par la situation sécuritaire dans la ville de Bukavu.

Les affrontements récurrents signalés à Minembwe et dans ses environs viennent s'ajouter à un climat d'insécurité déjà préoccupant dans cette partie du pays.

Face à cette situation, l'autorité locale appelle à une vigilance accrue afin de prévenir toute tentative de déstabilisation des zones actuellement sous contrôle des forces gouvernementales