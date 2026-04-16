Sénégal: Wojo lance un espace de coworking au coeur de la capitale

Le réseau d'espaces de travail flexibles Wojo poursuit son expansion en Afrique avec l'ouverture d'un nouveau site à Dakar, une ville jugée « stratégique » pour accompagner la dynamique entrepreneuriale du continent.

Responsable du développement de Wojo en Afrique, Tevoedjre Prisca a souligné que le choix de la capitale sénégalaise s'inscrit dans une logique d'opportunité. « Dakar se distingue par une forte énergie entrepreneuriale, une position stratégique en Afrique de l'Ouest et un tissu économique en pleine expansion », a-t-elle expliqué.

Déjà présent avec plusieurs espaces à Abidjan, ainsi qu'à Nairobi et Kigali, Wojo renforce ainsi son ancrage régional avec cette nouvelle implantation. Installé au sein d'un hôtel à Dakar, le site mise sur le concept de « workspitality », combinant espaces de travail et services hôteliers.

Concrètement, Wojo Dakar propose une offre diversifiée : bureaux privatifs, espaces de coworking, ainsi que des salles de réunion modernes et entièrement équipées. L'objectif est de répondre aux besoins d'une clientèle variée, allant des grandes entreprises aux Pme, en passant par les startups, les freelances et les investisseurs en phase d'installation.

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Par ailleurs, la directrice commerciale et marketing du groupe Accor, Rose Ndiaye a précisé que cette offre vise à simplifier l'installation des professionnels au Sénégal. « Un entrepreneur peut disposer immédiatement d'un bureau fonctionnel, sans contrainte logistique, tout en bénéficiant des services de l'hôtel », a-t-elle indiqué.

En plus des espaces de travail, les utilisateurs ont accès à des prestations complémentaires telles que la restauration, des réductions sur l'hébergement, une connexion internet haut débit, ainsi que des équipements de loisirs comme la salle de sport ou la piscine.

Avec des formules flexibles allant de la journée à l'année, Wojo entend s'adapter aux nouvelles pratiques professionnelles, marquées par une demande croissante de flexibilité et de mobilité depuis la pandémie de Covid-19.

À travers cette implantation, Wojo dit ambitionner d'accompagner la transformation des modes de travail en Afrique et de soutenir le développement d'écosystèmes entrepreneuriaux dynamiques, à Dakar comme dans d'autres grandes villes du continent.