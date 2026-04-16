Sénégal: Coupe de la Ligue - L'AS Douanes et la Sonacos qualifiées pour les demi-finales

Dakar — L'AS Douanes et la Sonacos se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue sénégalaise, à l'issue des quarts de finale entamés mercredi.

L'AS Douanes a validé son ticket après avoir pris le dessus sur le leader de la Ligue 1 AJEL de Rufisque à l'issue de la séance de tirs au but (8-7). Le score était nul et vierge (0-0) au terme du temps réglementaire.

Dans l'autre rencontre, la Sonacos s'est également qualifiée en dominant Amitié FC aux tirs au but (4-3), après un match nul (1-1).

Les deux équipes s'affronteront en demi-finale de la compétition.

Les deux autres quarts de finale, opposant Teungueth FC à Génération Foot et Diambars FC au Stade de Mbour, sont programmés le 22 avril prochain.

Les vainqueurs de ces rencontres disputeront la deuxième affiche des demi-finales. Les dates des demi-finales seront confirmées ultérieurement par la Ligue sénégalaise de football professionnel.

La finale de la Coupe de la Ligue est prévue le 17 mai 2026.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque équipe ayant toutefois la possibilité d'aligner trois joueurs seniors.