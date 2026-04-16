Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, après-midi, au palais de Carthage, le ministre Rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Olivier J.P. Nduhungirehe, en sa qualité d'envoyé spécial porteur d'une lettre manuscrite adressée au chef de l'État par son homologue Rwandais, Paul Kagame.

Au menu, une série de questions abordant les tragédies et les souffrances endurées par les peuples africains en raison des guerres d'extermination et des conflits internes dont certains se poursuivent encore depuis des décennies, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Il a été également question de discuter du contraste saisissant que vit l'Afrique où la pauvreté et la famine font rage dans plusieurs pays africains malgré le fort potentiel de richesses et de ressources dont dispose le continent.

Dans ce contexte, le chef de l'État a rappelé que l'unité africaine a été de tous temps un rêve qui hante les peuples du continent et les présidents fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), regrettant de voir celui-ci s'estomper progressivement dans la réalité malgré plus de six décennies écoulées depuis la création de ce groupement panafricain.

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Tout en soulignant que la Tunisie est fière de son appartenance à l'Afrique, le président de la République a réitéré son appel à l'instauration d'un nouvel ordre humaniste fondé sur de nouveaux concepts qui viennent remplacer progressivement des concepts anciens devenus aujourd'hui obsolètes.

Il a, à ce propos, cité l'exemple de l'élan de solidarité qui s'est manifesté à travers la mobilisation imposante des peuples du monde entier en faveur des causes de la justice et du droit, dont en premier lieu, la cause du peuple palestinien qui fait preuve depuis plusieurs décennies d'une résistance proverbiale face à une guerre d'extermination lâchement menée par la machine de guerre sioniste.