Afrique: Célébration de la journée mondiale de la sante a l'institut pasteur - L'OMS plaide pour une recherche contextualisée au service de la santé pour tous

L'Institut Pasteur de Dakar a célébré hier, mercredi 15 avril 2026, la Journée mondiale de la Santé. Placée sous le thème central « Ensemble pour la science », avec comme sous-thème « Investir collectivement dans l'innovation et les politiques fondées sur les preuves pour accélérer la Couverture sanitaire universelle (CSU) au Sénégal », cette rencontre a pris la forme d'une table ronde visant à réfléchir aux liens entre science, décision politique et impact concret sur les populations.

Dans son intervention, lors de la rencontre, le Représentant-résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Sénégal, le Dr Michèle N'da Konan Yoa, a d'abord rappelé le sens de cette journée : « Chaque année, une thématique est choisie. Cette année, elle tourne autour de la science au service de la santé. » Selon lui, l'objectif était d'organiser un échange approfondi sur l'utilisation de la science pour comprendre les problèmes de santé, mais surtout pour apporter des solutions concrètes.

L'un des principaux défis soulevés par le Dr Yoa est celui des données sanitaires. « Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer ces données au service des communautés ? », a-t-il interrogé. La réponse, issue des échanges de la table ronde, repose sur plusieurs piliers : une vision claire, des processus rigoureux de collecte, et une utilisation stratégique des informations pour mieux décider. « Il faut contextualiser, comprendre de quoi souffrent réellement les Sénégalais, leurs particularités, et adapter les solutions en conséquence », a-t-il insisté, soulignant que des politiques de santé publique solides ne peuvent se construire que sur des bases factuelles locales.

Innovation scientifique et engagement politique

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Le Représentant-résident de l'OMS a également plaidé pour une innovation scientifique ancrée dans les réalités nationales et sous-régionales. « Les innovations sont nécessaires, mais elles partent d'une vision politique et d'un engagement. C'est un appel que nous lançons », a-t-il déclaré, appelant à des investissements publics et privés, ainsi qu'à des partenariats renforcés.

Il a notamment mis en avant la nécessité d'une recherche spécifique pour le Sénégal et l'Afrique, afin de produire des solutions contextualisées capables de résoudre les problèmes locaux.

La défiance face à la science: Un défi à relever

Autre sujet sensible abordé : la confiance dans la science. Face à ce qu'il a appelé « l'infodémie », c'est-à-dire la désinformation, le Dr Yoa estime qu'il faut « descendre au niveau des communautés » pour traduire le langage scientifique en parole concrète. « En impliquant les populations dès le début du processus de recherche, en expliquant pourquoi on fait la recherche, ce qu'on a trouvé, et quel est l'impact réel, on réduit la méfiance », a-t-il expliqué.

L'OMS, en tant que garant des normes et standards en santé publique, veille à ce que la science soit mise au service des populations de manière éthique et équitable.

L'approche « ONE HEALTH » : Une nécessité pour le Sénégal

Le Dr Yoa a, en outre, illustré l'importance de l'approche « Une seule santé » (One Health), qui intègre la santé humaine, animale et environnementale. Il a pris l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift au Sénégal : « L'intégration des aspects humains et animaux a permis une meilleure compréhension de la transmission et une réponse coordonnée. »

Pour lui, cette approche transversale, incluant également les dimensions commerciales et financières, est essentielle pour une détection optimale des risques et une réponse efficace.

Le rôle de l'OMS : Accompagner, Mobiliser, Partenariats

Enfin, le Représentant-résident de l'OMS a détaillé le rôle de son institution : accompagner les États à définir leurs priorités de recherche, mobiliser les centres collaborateurs comme l'Institut Pasteur de Dakar, renforcer les capacités locales et faciliter la mobilisation des ressources. « L'OMS jouera son rôle de conseiller technique, mais aussi de mobilisateur et de créateur de partenariats solides pour faire avancer la recherche au Sénégal et en Afrique », a-t-il conclu.

Cette célébration de la Journée mondiale de la Santé 2026 aura ainsi permis de poser des jalons concrets pour une science plus inclusive, mieux partagée et résolument tournée vers l'action.