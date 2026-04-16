Sénégal: Centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade - L'Etat prépare une célébration à la hauteur de la stature de la figure majeure de l'histoire politique sénégalaise et africaine

Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT) a engagé des démarches en vue de l'organisation du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade, prévu le 29 mai 2026. Dans une correspondance officielle, le ministre a exprimé la volonté de l'État de marquer cet événement d'une célébration à la hauteur de la stature de cette figure majeure de l'histoire politique sénégalaise et africaine.

Présenté comme une « figure tutélaire du Sénégal contemporain », l'ancien chef de l'État est salué pour son rôle dans l'instauration de la première alternance démocratique pacifique au Sénégal, ainsi que pour son engagement en faveur du panafricanisme.

Le ministère met également en avant l'héritage culturel et patrimonial laissé par l'ex-président, notamment à travers des infrastructures emblématiques telles que le Monument de la Renaissance africaine, le Musée des Civilisations noires ou encore le Grand Théâtre national. Ces réalisations illustrent, selon la tutelle, une vision ayant placé la culture au cœur du projet national.

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Dans cette perspective, le ministre a sollicité une rencontre avec l'entourage de l'ancien président ainsi que les responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS), afin de définir conjointement les modalités d'une commémoration « populaire et nationale ».

À travers cette initiative, les autorités entendent rendre hommage à un parcours politique et institutionnel qui a marqué durablement le Sénégal et contribué à son rayonnement sur la scène internationale.