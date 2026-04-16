Afrique: JOJ Dakar 2026 - Kalidou Koulibaly évoque un tremplin pour la jeunesse africaine

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a qualifié les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 de "tremplin" pour la jeunesse africaine, mettant en avant leur potentiel à révéler les talents du continent et à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes.

Dans un entretien accordé au site officiel du Comité international olympique, l'international sénégalais a insisté sur la portée de cet événement inédit, premier du genre organisé en Afrique, prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Saly et Diamniadio.

"L'avenir appartient aux jeunes d'aujourd'hui. Cet événement montrera au monde les talents qui existent partout en Afrique", a-t-il déclaré, estimant que ces Jeux constituent une opportunité unique de visibilité pour les jeunes Africains.

Pour le défenseur d'Al-Hilal, Dakar 2026 dépasse le cadre sportif, en se positionnant comme un levier d'inspiration et de transformation pour toute une génération. Il s'est dit convaincu que cette compétition permettra de faire émerger de "nombreuses futures stars".

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Nommé ambassadeur des JOJ en décembre dernier, Kalidou Koulibaly a réaffirmé son engagement en faveur du développement du sport à la base, notamment à travers son académie Mbarodi FC, basée à Ngaparou.

Il a également souligné la dimension historique de ces Jeux, appelant à une mobilisation collective pour en faire "une grande fête" pour l'Afrique, tout en exprimant l'espoir qu'ils ouvrent la voie à l'organisation d'autres événements d'envergure mondiale sur le continent.