Sénégal: Diplomatie culturelle - Vers la construction d'une 'maison du Sénégal' en côte d'ivoire

Le Sénégal envisage de renforcer sa présence diplomatique et culturelle en Côte d'Ivoire avec la construction prochaine d'une "Maison du Sénégal" à Abidjan, intégrée à un complexe diplomatique et consulaire moderne, a appris l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Dans un entretien accordé à l'APS, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Paul Benoit Barka Sarr, a annoncé que ce projet s'inscrit dans une stratégie globale du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur visant à doter les représentations diplomatiques de la sous-région d'infrastructures adéquates.

« D'ici l'année prochaine ou dans deux ans, les locaux de la mission diplomatique et consulaire seront construits, avec en leur sein une Maison du Sénégal », a-t-il déclaré à l'APS.

Le diplomate a souligné le caractère prioritaire de la Côte d'Ivoire dans ce programme, tout en déplorant les conditions actuelles d'installation de l'ambassade, qu'il juge « indignes » du standing attendu d'une représentation diplomatique sénégalaise.

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Au-delà de l'aspect administratif, ce projet ambitionne de faire de la future structure un véritable pôle de rayonnement culturel. Une place importante sera accordée aux arts et au spectacle, en phase avec la vitalité culturelle ivoirienne. « Il n'est pas possible de réussir la coopération bilatérale sans s'inscrire dans cette dynamique culturelle », a-t-il expliqué.

Les nouveaux locaux devraient ainsi permettre l'organisation régulière d'événements culturels, de rencontres avec la presse et d'activités de promotion des relations sénégalo-ivoiriennes, jusque-là limitées par l'absence d'infrastructures adaptées.

Le lancement du projet reste toutefois conditionné à la disponibilité d'un site à Abidjan. « Dès qu'on aura un site, le projet va démarrer », a assuré l'ambassadeur.

Cette initiative répond également à une forte attente de la communauté sénégalaise établie en Côte d'Ivoire, qui plaide pour la création d'un espace dédié à la transmission des valeurs culturelles nationales aux jeunes générations.