Ile Maurice: L'essence passe à Rs 64,25, le diesel à Rs 71,25

16 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Les prix des carburants à la pompe ont été revus à la hausse à l'issue de la réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC), tenue hier. Le litre de l'essence (Mogas) passe de Rs 58,45 à Rs 64,25, tandis que le diesel (Gas Oil) augmente de Rs 64,80 à Rs 71,25.

Cette révision s'explique par la hausse des prix mondiaux du pétrole et par un déficit estimé à Rs 3,2 milliards du Price Stabilisation Account (PSA). Pour l'essence, les calculs reposant sur la période de janvier à mars et les projections d'avril à juin font ressortir une hausse théorique d'environ 20 %. Toutefois, en raison du plateau réglementaire de 4 % et compte tenu du solde négatif du PSA, l'augmentation est plafonnée à 10 %.

Même constat pour le diesel, avec une hausse théorique d'environ 34 %, également limitée à 10 % en raison du même plateau réglementaire.

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