Madagascar: Foire - Les Amis de l'Allemagne relancent Made in Germany

Les Amis de l'Allemagne à Madagascar placent le mois de mai sous le signe du renforcement des relations entre les deux pays, avec le retour de la foire Made in Germany et la troisième édition du tournoi Freund Kitra.

Le choix de ce mois n'est pas anodin. Cette date renvoie au 15 mai 1883, marquant la signature du traité d'amitié et de commerce entre l'Allemagne et Madagascar, comme le rappelle Mireille Clémence Andriambolanoro, présidente de l'association Les Amis de l'Allemagne. Pour cette année, l'innovation s'impose comme le fil conducteur de deux événements majeurs, annoncés hier au CGM d'Analakely, en présence de partenaires des précédentes éditions et de représentants de l'ambassade d'Allemagne à Madagascar.

La deuxième édition de la foire Made in Germany, conçue comme une exposition-vente, se tiendra le 9 mai à la Villa Berlin, à Ambatoroka. Des acteurs de la coopération ainsi que des organisations internationales opérant à Madagascar seront présents, dans une approche multisectorielle mêlant culture, art culinaire, industrie et automobile. Dans un contexte marqué par une ouverture accrue de l'Allemagne aux étudiants internationaux, les établissements proposant des opportunités d'études et de formation à l'étranger sont invités à participer.

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Véritable espace d'échanges et de visibilité, l'événement vise à valoriser les partenariats existants et à promouvoir le savoir-faire allemand dans la Grande Île. Tolotra Nandrianina Andriatianasoa, organisateur de la foire Made in Germany, encourage les entreprises proposant des produits ou services en rapport avec l'Allemagne à rejoindre cette initiative.

La collaboration avec les partenaires se prolongera les 16 et 17 mai au stade d'Alarobia avec le tournoi de football Freund Kitra, inscrit dans le cadre de la foire. Le football, passion partagée, est un vecteur de rapprochement qui réunira, comme l'an dernier, des équipes d'ambassades et d'institutions de la capitale. APS Mada s'était imposé lors du précédent tournoi, devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Madagascar, tandis que l'Assemblée nationale montait sur la troisième marche du podium.

Face à un engouement croissant, le nombre d'équipes participantes passe de 14 à 24 cette année, à la suite de nombreuses demandes des universités et de diverses associations. Les inscriptions seront clôturées le 20 avril, tandis que le tirage au sort est prévu le 2 mai au siège de la Fédération malgache de football, afin de garantir le respect des normes.