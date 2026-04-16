Ethiopie: Le pays, la Banque mondiale et l'Italie intensifient leur coordination en faveur des réformes économiques

Addis-Abeba — Des échanges trilatéraux de haut niveau ont réuni la délégation éthiopienne, la Banque mondiale et une mission italienne, dans le but de renforcer la coordination du soutien au programme de réformes macroéconomiques engagé par l'Éthiopie.

Conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, la rencontre a principalement porté sur le renforcement de la coopération entre les trois parties, afin d'aligner plus efficacement l'appui financier et technique sur les priorités nationales de développement.

Une attention particulière a été accordée à la nécessité de garantir des financements stables, prévisibles et mobilisés en temps opportun pour accompagner la mise en oeuvre des réformes en cours.

La partie éthiopienne a mis en avant les avancées réalisées dans la stabilisation du cadre macroéconomique, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à poursuivre et approfondir les réformes engagées.

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Les discussions ont également souligné l'importance de renforcer la discipline budgétaire, d'améliorer la gouvernance économique et de favoriser une croissance plus inclusive.

L'ensemble des participants a insisté sur la nécessité d'une meilleure harmonisation de l'aide des partenaires au développement, afin d'en maximiser l'efficacité et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles.

Les échanges ont aussi porté sur des mécanismes concrets de coordination du financement et des appuis politiques en cohérence avec le programme de réformes éthiopien, dans un contexte économique international jugé difficile.

La délégation italienne a réitéré son engagement à consolider la coopération bilatérale et à inscrire son soutien dans des cadres multilatéraux élargis.

De son côté, la Banque mondiale a confirmé la continuité de son appui aux réformes en Éthiopie et sa volonté de renforcer la coordination financière avec les autres partenaires.

Les participants ont reconnu que des partenariats solides demeurent essentiels pour faire face aux pressions économiques actuelles, notamment les chocs externes et les contraintes de financement.

Ils ont insisté sur l'importance d'un engagement durable, d'une coordination renforcée et d'un partage des responsabilités pour obtenir des résultats concrets en matière de développement.

La réunion s'est achevée sur un engagement commun visant à accélérer la mise en place d'un cadre de partenariat formalisé, selon l'ENA.

Enfin, la délégation éthiopienne a réaffirmé son engagement en faveur d'une gestion macroéconomique rigoureuse et de réformes structurelles destinées à renforcer la résilience et la croissance à long terme du pays.