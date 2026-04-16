Ethiopie: Les parlements éthiopien et nigérian renforcent leur coopération par l'échange d'expériences

Addis-Abeba — Les institutions parlementaires d'Éthiopie et du Nigéria ont partagé leurs expériences et réitéré leur engagement en faveur du renforcement de la diplomatie parlementaire ainsi que du rapprochement entre leurs populations.

La rencontre s'est tenue ce jour à Addis-Abeba entre une délégation de la Commission des services de l'Assemblée nationale du Nigéria, dirigée par le commissaire Lawan Mahmud Mana, et les représentants de la Chambre des représentants du peuple éthiopienne.

Les échanges ont porté sur les pratiques en matière d'administration et de gouvernance parlementaires, ainsi que sur les moyens de consolider la coopération à travers un dialogue continu et un apprentissage réciproque.

À cette occasion, Dima Negewo, président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la Chambre des représentants du peuple, a indiqué que le partage d'expériences et la coopération législative jouent un rôle clé dans l'élargissement de la diplomatie au-delà des cadres gouvernementaux classiques.

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Il a également souligné qu'un renforcement de la coopération parlementaire permettrait d'accélérer les initiatives communes, notamment dans les domaines nécessitant une coordination législative et un échange d'informations.

De son côté, le commissaire Lawan Maina Mahmud a mis en avant l'importance des institutions parlementaires dans le rapprochement entre les nations, affirmant que les liens entre les peuples se consolident lorsque les parlements encouragent les échanges culturels, la coopération citoyenne et l'harmonisation des politiques publiques.

Il a enfin réaffirmé la volonté de son institution de poursuivre les consultations et le dialogue afin de faire avancer les priorités communes et de consolider une coopération durable entre les deux pays.