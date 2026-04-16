Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et James Swan s'accordent sur le soutien de la MONUSCO au cessez-le-feu

15 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'appui opérationnel au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu a été au centre des discussions, mardi 14 avril à Kinshasa, entre le Président Félix Tshisekedi et le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan.

Cette rencontre visait à définir les modalités d'application du mandat onusien pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones occupées.

Au cours de cet échange, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies a souligné que les résolutions 2808 et 2773 du Conseil de sécurité engagent la mission à soutenir les accords de Washington et de Doha. L'un des enjeux majeurs de cette collaboration est le démantèlement des administrations parallèles dans l'Est du pays.

Priorité à une issue diplomatique

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Le chef de la MONUSCO a exprimé sa satisfaction quant à la volonté du Chef de l'État de privilégier une solution non armée à la crise actuelle. James Swan a insisté sur la nécessité que les efforts diplomatiques se traduisent par des changements concrets pour la sécurité des populations sur le terrain.

« Cet échange m'a permis de mieux comprendre les attentes vis-à-vis de la MONUSCO dans le contexte actuel », a précisé James Swan à l'issue de l'audience.

Renforcement de la protection des civils

James Swan a réaffirmé les deux piliers fondamentaux de l'action de la mission sous sa direction :

La protection accrue des civils dans les zones de conflit.

L'appui technique et logistique aux institutions de l'État congolais.

Cette rencontre marque le point de départ d'une série de consultations que le nouveau patron de la MONUSCO compte mener avec les différentes institutions de la République.

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