Congo-Kinshasa: Des tirs de miliciens de la CRP paralysent le village Dz'na de Djugu

Les activités socioéconomiques sont paralysées depuis ce mercredi 15 avril 2026 matin dans le village de Dz'na, territoire de Djugu (Ituri), à la suite de tirs d'armes lourdes et légères attribués à la milice CRP.

Cette incursion a provoqué un arrêt total de l'agriculture, du commerce et de l'éducation, brisant une période de calme relatif observée depuis plusieurs semaines.

Les faits se sont produits aux environs de 7h30. Selon des sources locales, ces miliciens se sont repliés dans la forêt de Dz'na-Kpadyu après avoir été délogés de Mabanga, dans la chefferie des Mambisa. C'est à partir de cette zone forestière qu'ils ont ouvert le feu, ciblant notamment des habitants qui se trouvaient dans leurs champs.

Une population dans l'attente d'une intervention militaire

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Bien qu'aucune perte en vies humaines ni aucun blessé n'aient été signalés à ce stade, la situation demeure volatile. La présence persistante d'hommes armés dans les environs immédiats du village entretient un climat de panique.

Face à cette menace, les habitants de Dz'na exigent le départ immédiat des éléments de la CRP. Ils appellent les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à intervenir rapidement.

Appel à la neutralisation des groupes armés

La société civile locale demande une intensification des opérations militaires pour neutraliser ces miliciens en débandade. Pour les résidents, seule une présence accrue des forces de sécurité permettra de rétablir durablement l'autorité de l'État et de garantir le retour aux activités quotidiennes.

Ce regain de tension dans le territoire de Djugu, selon les mêmes seule, illustre la fragilité de la situation sécuritaire dans les zones où les groupes armés conservent des capacités de nuisance malgré les précédentes opérations de ratissage.