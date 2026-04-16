Congo-Kinshasa: Ouverture d'une enquête judiciaire après l'assassinat d'un entrepreneur sportif

16 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

C'est un fait divers qui a créé l'émoi à Kinshasa. Un jeune entrepreneur a été retrouvé mort, tué par balles le 10 avril au petit matin. Vally Amisi, dirigeant d'un club de football de la capitale, était une personnalité connue dans le monde du sport congolais. Dans un premier temps, la thèse de l'enlèvement par une bande armée a été privilégiée par les autorités, mais depuis de nouveaux faits orientent l'enquête vers la responsabilité d'un proche. Dès l'annonce du décès du dirigeant sportif, les messages d'hommage au jeune homme se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Résident en Afrique du Sud, Vally Amisi était en déplacement professionnel à Kinshasa lorsqu'il a été assassiné et son corps abandonné dans une ruelle de la Gombe, le centre administratif et économique de la capitale de la RDC. Très vite la piste de l'enlèvement par une bande armée a été écartée.

En effet, dimanche soir, deux jours après la macabre découverte, un avis de recherche a été émis par la justice. Il vise un suspect qui, selon les enquêteurs, apparaitrait sur plusieurs vidéos de caméras de surveillance aux côtés de la victime dont il était proche. Sur ces images, qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on voit Vally Amisi rentrer dans un appartement aux côtés de celui qui est donc présenté comme le suspect numéro un.

Quelques heures plus tard, ce dernier ressort seul du logement pour aller masquer la caméra de surveillance du couloir. Puis, une dernière vidéo montre un homme dans un ascenseur avec ce qui semble être un corps inerte à ses pieds. Le suspect serait toujours en fuite, mais le ministère de la Justice assure de son côté que tout est fait pour faire la lumière sur cet assassinat et que de premières arrestations ont déjà eu lieu.

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