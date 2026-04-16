Sénégal: Le gouvernement va publier un 'Livre blanc' sur l'An I du Pacte national de stabilité avant fin avril selon une information officielle

Dakar — Le gouvernement va publier, avant la fin du mois d'avril, un Livre blanc dressant un inventaire des doléances des centrales syndicales et l'état des lieux de la première année d'application du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PSS-CID) signé le 1er mai 2025 entre l'Etat, les syndicats et le patronat, a-t-on appris de source officielle.

Le chef de l'Etat "demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de publier, avant le 30 avril 2026, un Livre blanc sur l'état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et l'évaluation de la première année d'application dudit Pacte", indique notamment le communiqué du Conseil des ministres. Cette initiative montre l'importance que le président Faye accorde au "suivi permanent du baromètre social national relatif aux conflits sociaux et préavis de grève signalés", ajoute la même source.

En dépit de la signature du Pacte social de stabilité, des grèves et annonces de grève sont notées dans le pays des des secteurs tels que le transport, la santé et l'éducation. Depuis quelque temps, en effet, des organisations syndicales de la santé et de l'éducation observent des mouvements d'humeur rythmés par des arrêts de travail alternés, des débrayages pour réclamer le respect d'accords signés avec le gouvernement de l'ex-président Macky Sall (2012-2024).

Lundi, le gouvernement représentés par le ministre de la Fonction publique et son collègue en charge de l'Éducation, et le G7, le regroupement des sept syndicats d'enseignants du moyen et du secondaire les plus représentatifs, ont trouvé des accords sur plusieurs points du projet de protocole entre les deux entités.. Dans le secteur du transport également, la Fédération des syndicats des transporteurs routiers a levé, le week-end dernier, son mot de grève largement suivi à l'intérieur du pays.

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Réitérant la promotion et l'ancrage de la stabilité sociale comme une priorité de l'action gouvernementale, le président Faye a salué les efforts du gouvernement matérialisant les engagements de l'Etat, "notamment la régularisation exceptionnelle des situations administratives et statutaires, dans les secteurs de l'éducation et de la santé et assurer la signature du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, avec le Patronat et les centrales syndicales", rapporte le communiqué.

Outre la publication annoncée du Livre blanc, le chef de l'Etat a engagé chaque ministre à faire la revue des revendications sociales sectorielles afin de concentrer les énergies vers le bon fonctionnement et la qualité du service public, la satisfaction des usagers, ainsi que l'amélioration de l'efficacité et de la productivité au travail.

Enfin, poursuit le communiqué, il a demandé au Premier ministre et au ministre de la Fonction publique de préparer l'organisation de la 5ème Conférence sociale portant sur le thème de la "Productivité au travail" et de veiller à la tenue, dans les meilleures conditions, le 1er mai 2026 au Palais de la République, de la cérémonie de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales.