Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, va présider, samedi à Diamniadio, la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal et l'ouverture officielle, deux jours plus tard, du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, a-t-on appris de source officielle.

Le président de la République a confirmé sa participation à ces deux évènements lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République, d'après le communiqué ayant sanctionné la réunion. La conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal devant se tenir les 18 et 19 avril au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio va porter sur le renforcement de l'efficacité de la politique étrangère du Sénégal et la modernisation du réseau diplomatique et consulaire du pays.

Lundi, Bassirou Diomaye Faye va retourner au CICAD pour présider l'ouverture officielle de la 10é édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème de l'édition 2026 de cet évènement porte sur les défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. "L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ?", constitue notamment le thème global de cette manifestation à laquelle prennent des professionnels des armées, des diplomates et d'autres experts du domaine sécuritaire du Sénégal et de l'étranger.

Dans un contexte de menaces hybrides et de reconfiguration des alliances régionales, le Forum réunira des centaines d'experts, décideurs civils et militaires ainsi que des représentants de la société civile pour analyser la notion de souveraineté face aux exigences d'intégration, a indiqué le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS). La structure en charge des thématiques de l'évènement souligne dans un communiqué rendu public mardi que la rencontre va servir de cadre de proposition de solutions concrètes pour la stabilité institutionnelle et renforcer les partenaires internationaux basés sur le respect mutuel.

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