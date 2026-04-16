Sénégal: Le chef de l'Etat invite le gouvernement à accélérer l'adoption de la nouvelle carte sanitaire

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, mercredi, au gouvernement d'accélérer l'adoption d'une nouvelle carte sanitaire dont l'objectif est d'assurer le maillage optimal du territoire national en infrastructures de santé, intégrant des personnels, services et plateaux techniques complémentaires, a-t-on appris de source officielle.

Il a indiqué au gouvernement "l'urgence d'accélérer l'adoption d'une nouvelle carte sanitaire devant assurer le maillage optimal du territoire national en infrastructures de santé, intégrant des personnels, services et plateaux techniques complémentaires et d'accorder une attention particulière à la finalisation des travaux, au lancement ainsi qu'à la mise en service des nouvelles infrastructures de santé.", lit-on notamment dans le communiqué du Conseil des ministres.

Faisant observer que l'accès aux soins de santé de qualité, demeure une préoccupation majeure des populations, il a invité, à cet effet, le gouvernement "d'engager une revue sociale en vue d'assurer la maitrise systématique de la gestion des personnels de santé et un fonctionnement de qualité des établissements et structures de santé", indique la même source. D'après le communiqué, le président Faye a également demandé de préparer le déploiement consensuel, sous la supervision du Premier ministre, d'un Plan spécial de formation et de renforcement des capacités de l'ensemble des personnels en service dans les structures de santé.

"Cet outil interministériel de pilotage devra intégrer la modernisation des facultés, instituts et écoles de formation du personnel médical et des agents techniques, et tenant compte de l'application du système LMD" (Licence-Master-Doctorat), ajoute le document. Le chef de l'Etat a dans le même temps souligné l'urgence de finaliser et déployer la nouvelle réforme des établissements publics de santé afin d'asseoir une gouvernance médicale, technique, administrative et financière exemplaire des structures de santé.

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Il a ainsi sollicité du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qu'il accomplisse les diligences nécessaires à l'adoption prochaine du Code de la Santé, d'engager la réorientation stratégique du système de santé vers une dynamique de promotion de la prévention médicale et de l'hygiène publique, de renforcer les ressources humaines et les moyens d'intervention du Service national d'Hygiène et de préparer l'organisation inclusive de Concertations nationales sur la prévention médicale et l'hygiène publique, avant la fin du mois de septembre 2026".

Dans le domaine sanitaire toujours, Bassirou Diomaye Faye a instruit son Premier ministre d'engager, avec les ministres et acteurs impliqués, "une réflexion stratégique sur la gouvernance de la Couverture sanitaire universelle (CSU) et les mécanismes de financement durable du système de santé". Il les a en outre invités à veiller au suivi adéquat du fonctionnement du secteur de la pharmacie et des projets de promotion de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal.