Mauritanie: Les présidents El Ghazouani et Macron affichent leur volonté de renforcer leur coopération

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été reçu, mercredi 15 avril 2026, par son homologue français Emmanuel Macron, dans le cadre d'une visite de trois jours, une première pour un chef d'État mauritanien. Face à la presse, les deux hommes ont affirmé vouloir renforcer la coopération entre les deux pays.

Accueillant son homologue à l'Élysée, Emmanuel Macron a souligné que « cette visite d'État est une première depuis plus de 30 ans pour un président mauritanien », saluant au passage les liens qui unissent Paris et Nouakchott.

Le président français a également mis en avant les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme, évoquant « ce choix commun, celui du partenariat avec la France pour éviter une déstabilisation encore plus grande dans la région ».

« Cette visite représente parfaitement la profondeur des liens qui unissent la Mauritanie et la France », lui a répondu Mohamed Ould El Ghazouani, qui répertorie un ensemble de sujets à discuter dans son discours.

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« La question sécuritaire au Sahel demeure une priorité majeure »

Après la rupture avec les pays de l'AES, Mali-Niger-Burkina, Nouakchott fait figure de partenaire privilégié de la France, et plus largement des Européens, au Sahel. « La question sécuritaire au Sahel demeure une priorité majeure », a assuré le président mauritanien.

Pour lui, « la perspective d'un enlisement de la situation, voire son expansion géographique, ne peut être exclue ». « Les conséquences, dans une telle perspective, seraient catastrophiques pour l'ensemble de la région et affecteraient significativement les schémas migratoires mondiaux », a-t-il insisté, prônant un renforcement de la coopération avec la France.

Avant d'évoquer la question de la guerre au Moyen-Orient et les efforts de la Mauritanie pour protéger sa population des conséquences économiques. Le chef d'État mauritanien a appelé au soutien renforcé des partenaires français et européens.

Jeudi 16 avril, le président mauritanien rencontrera la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, puis le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, avant de partir à Brest, dans l'ouest du pays, visiter les chantiers navals et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

Les dernières séquences auront lieu vendredi 17 avril au matin, avec le dépôt d'une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, puis la participation du président mauritanien à un Forum d'affaires au cours duquel des rencontres avec des chefs d'entreprise seront organisées.