Madagascar: La présidence dénonce des menaces contre le Président de la Refondation

16 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, le Directeur de la communication de la Présidence a tenu mercredi 15 avril 2026 sa première conférence de presse dans un contexte marqué par la récente arrestation de quatre membres de la Gen Z.

Mais, Harry Laurent Rahajason, plus connu sous le surnom de Rolly Mercia - n'est quasiment pas revenu sur cette affaire, se contentant de rappeler le principe de séparation des pouvoirs. Il a en revanche longuement fait état d'un projet d'attaque contre l'Assemblée nationale et de menaces planant sur le Président de la Refondation. Des drones suspects ont selon lui survolé son domicile.

À Madagascar, la salle de presse du palais d'Ambohitsorohitra est comble. Le directeur de la communication de la Présidence, Rolly Mercia, projette une vidéo montrant deux appareils voler dans le ciel en pleine nuit. Des drones thermiques filmés selon lui au-dessus du domicile du président Michaël Randrianirina à Ivandry, quartier résidentiel d'Antananarivo, dans la nuit de dimanche 11 à lundi 12 avril. Trois autres engins identiques auraient été repérés.

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« Celui qui a envoyé ces drones veut connaître le nombre exact de personnes dans le domaine et leurs habitudes de sommeil. Mais, il s'agit surtout de déterminer dans quelle chambre dort le couple présidentiel. Si nous laissons passer cela, il est possible qu'un drone de combat ou un drone kamikaze arrive sur les lieux. En voyant la silhouette de deux personnes sur un lit, potentiellement le Président et son épouse, ils pourraient alors larguer une bombe. »

Projet présumé d'attaque contre l'Assemblée nationale

Une puissance étrangère pourrait être impliquée dans ce projet selon Rolly Mercia, qui n'a pas désigné de pays ni avancé de preuves. Il a aussi rapporté un projet présumé d'attaque contre l'Assemblée nationale.

« J'ai reçu ce matin des informations des services de renseignements et d'agences ministérielles faisant état d'individus projetant d'incendier l'Assemblée nationale ce samedi car ils ne digèrent pas que cette institution soit encore en place. Des sommes d'argent sont pour cela distribuées dans les bas quartiers, à Ambohipo et à Ankatso ».

Rolly Mercia a prévenu que l'Assemblée nationale ne serait pas dissoute dans l'immédiat, contrairement à ce que réclament des membres de la Gen Z ayant manifesté vendredi dernier.

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