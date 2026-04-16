Congo-Kinshasa: Francophonie - La Congolaise Juliana Lumumba enchaîne les déplacements pour sa candidature à la tête de l'OIF

Le choix du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) doit avoir lieu durant le prochain sommet de l'OIF prévu en novembre 2026 à Siem Reap (Cambodge). La sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, brigue un troisième mandat à la tête de cette institution. La candidate de la RDC, Juliana Lumumba, ex-ministre et fille de l'icône et ancien Premier ministre Patrice Lumumba, enchaîne les visites à l'étranger, notamment en Afrique, afin d'engranger les soutiens.

Les autorités congolaises poursuivent la promotion de leur candidate pour le secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En effet, Juliana Lumumba, ex-ministre et fille de l'icône et ancien Premier ministre Patrice Lumumba, est en lice pour prendre la tête de l'OIF. Elle est soutenue par le gouvernement de la RDC.

Elle doit bientôt commencer une tournée diplomatique en Europe et au Canada après celle qu'elle vient de conclure en Afrique, avec six pays du continent visités en une semaine.

« La RDC a débuté sa campagne un peu tard »

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Juliana Lumumba a de fait commencé son offensive diplomatique sur les chapeaux de roue. Mais il n'y a pas de temps à perdre. « La RDC a débuté sa campagne un peu tard », estime ainsi une source diplomatique à Kinshasa qui met en avant toutefois le profil de la candidate : « Un nom et un parcours. »

« Le but, c'est d'engranger le maximum de soutiens », explique un bon connaisseur du dossier, « en alternant des pays plutôt favorables au Congo » - comme le Togo, le Cap-Vert ou la Mauritanie - avec des pays plus compliqués à aborder, comme le Sénégal ou encore la Guinée.

Néanmoins, cette tournée africaine est loin d'être terminée. « Il nous reste encore des États clés à rencontrer, ajoute un proche de la candidate, comme la Côte d'Ivoire ou l'Angola ». L'Angola, pays lusophone mais qui est observateur à l'OIF, est d'ailleurs considéré comme un allié diplomatique de la RDC.

Mais le rendez-vous à ne pas manquer pour la candidate congolaise - et c'est aussi valable pour les autres prétendants - c'est le Sommet Afrique-France qui doit avoir lieu les 11 et 12 mai prochains à Nairobi au Kenya.

L'OIF compte 90 États et gouvernements : 53 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.