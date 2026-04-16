Congo-Kinshasa: Linafoot ligue 1 - Vclub bat OC Renaissance et arrache le dernier ticket des play-offs

15 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'AS Vita Club est la 8ème et dernière équipe qualifiée pour les play-offs après sa victoire 3-2 face à l'OC Renaissance du Congo, mercredi 15 avril 2026 au Stade Tata Raphaël, lors de la 26ème journée du groupe B.

Les Dauphins Noirs ont fait la différence grâce à Eliezer Nyembua (10'), Kevin Makoko (34') et Djino Eyosa (80'), malgré les réalisations de Jonathan Teuma (45') et Jonathan Masakidi pour les Renais (86'). Score final : 3-2.

Avec 47 points en 26 matchs, Vita termine 3e du groupe B et rejoint le TP Mazembe, le FC Saint-Éloi Lupopo, le CS Don Bosco, l'AS Simba, le FC Les Aigles du Congo, l'AS Maniema Union et le Céleste FC en play-offs.

De son côté, l'AS Dauphin Noir (5ème), victorieuse par forfait contre l'AC Rangers (3-0), échoue au pied du top 4 avec 45 points.

Dans les autres résultats, le DC Motema Pembe a largement dominé l'Étoile du Kivu (5-1).

Tandis que dans le groupe A, TP Mazembe et CS Don Bosco se sont imposés par forfait sur AS New Soger et FC Saint-Eloi Lupopo. FC Tanganyika s'est imposé sur l'aire de jeu devant US Tshinkunku (3-2).

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