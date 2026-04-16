Congo-Kinshasa: Route Kananga-Kalamba-Mbuji - 40 km modernisés sur les 230 km prévus (ACGT)

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) annonce à 17,3% le taux d'exécution des travaux de la route reliant la ville de Kananga à la cité de Kalamba-Mbuji (Kasai-Central).

Selon Serge Dibue, chef de mission de surveillance du projet au sein de l'ACGT, en neuf mois, 40 kilomètres ont été modernisés sur les 230 que compte cette route.

Il affirme que les travaux de modernisation ont permis de réaliser 20 kilomètres de béton bitumineux, 30 kilomètres de couche de base et 37 kilomètres de couche de fondation, à partir du point de départ situé à Matamba.

Cette route, précise-t-il, est praticable sur toute sa longueur depuis 2025 et il est possible d'effectuer un aller-retour sur ce tronçon en une seule journée.

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« Aujourd'hui, vous pouvez parcourir 40 kilomètres sans voir la terre. », affirme-t-il.

Enjeux économiques

Longue de 230 kilomètres, la route Kananga-Kalamba Mbuji constitue un axe stratégique pour le désenclavement du Grand Kasaï. Elle facilite notamment les échanges commerciaux avec l'Angola, à travers le port de Lobito.

Serge Dibue assure que toutes les dispositions sont prises pour que les travaux soient achevés d'ici fin 2027, conformément aux engagements pris par le Gouvernement central.

Le démarrage effectif et officiel des travaux de cette route avait eu lieu le mercredi 3 juillet 2024. La cérémonie avait été dirigée par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gisaro, à Matamba (Kasaï-Central).