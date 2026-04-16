Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - L'assainissement des routes asphaltées à l'arrêt, des balayeuses réclament 9 mois d'impayés

Les femmes balayeuses chargées de l'assainissement et l'entretien des routes asphaltées de Mbuji-Mayi dénoncent neuf mois d'arriérés de primes.

Commises à l'entretien des grandes artères et à l'accueil des visiteurs à l'aéroport de Bipemba, ces femmes ont suspendu leur travail depuis près d'une semaine.

Les balayeuses se sont exprimées publiquement lors d'une cérémonie officielle, en présence du vice-gouverneur et du maire de la ville. Elles affirment ne plus pouvoir continuer sans rémunération.

« Ça fait près de 6 ans que je balaie sur les artères. Le maire nous a appelées pour nous encourager. J'ai demandé la parole pour exprimer nos inquiétudes. Cependant, ils ont refusé de me donner la parole. Je réclame mon argent pour tous les mois prestés », témoigne une balayeuse.

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Depuis le début de leur grève, elles se regroupent quotidiennement sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, au siège de leur ONG de tutelle, SAF Célé, pour maintenir la pression.

Cependant aucune solution n'a encore été trouvée et la situation du paiement des primes reste confuse. Des contradictions persistent entre la mairie et les différentes structures impliquées dans l'assainissement, chacune renvoyant la responsabilité à l'autre.