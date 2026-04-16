Afrique: Le Pape dit que sa visite en Algérie a été une 'très belle occasion de continuer à bâtir des ponts'

15 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Pape Léon XIV a assuré, mercredi, que sa visite achevée le même jour en Algérie a été une très belle occasion de "continuer à construire des ponts et à promouvoir le dialogue".

La visite effectuée en Algérie a été une très belle occasion de continuer à construire des ponts et à promouvoir le dialogue, a notamment affirmé le chef de l'Eglise catholique dans des propos rapportés par Algérie presse service (APS).

"Au cours du vol reliant Alger à Yaoundé (Cameroun), deuxième étape de sa tournée africaine, le Pape Léon XIV a déclaré aux journalistes qui l'accompagnent dans ce voyage apostolique que les premières journées, en Algérie, ont été une très belle occasion de continuer à construire des ponts et à promouvoir le dialogue", a rapporté l'agence officielle d'information de l'Algérie.

Le souverain pontife a en même temps déclaré que son déplacement à Annaba a particulièrement été une occasion de rechercher l'unité entre les peuples et le respect mutuel malgré les différences, lit-on sur le site public de l'APS.

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Le Pape Léon XIV a entamé lundi par Alger, une tournée apostolique devant le mener par la suite au Cameroun, en Angola et en Guinée Equatoriale. La visite du chef de l'Eglise catholique sur le continent africain doit s'achever le 23 avril.

Lire l'article original sur APS.

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