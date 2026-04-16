Sénégal: A Paris, Cheikh Niang et Jean-Noël Barrot passent en revue divers aspects de la coopération bilatérale

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et son homologue français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont passé en revue à Paris plusieurs aspects de la coopération liant le Sénégal et la France tout en se projetant sur la tenue prochaine d'un séminaire intergouvernement censé déboucher sur le renforcement des bases d'un "partenariat mutuellement bénéfique", a-t-on appris de sources officielles.

"Les deux ministres ont souligné l'importance de l'initiative visant à réviser le cadre de coopération bilatérale afin de lui insuffler un nouvel élan. À cet égard, la tenue prochaine du Séminaire intergouvernemental permettra de renforcer les excellentes bases d'un partenariat mutuellement bénéfique", a indiqué la diplomatie sénégalaise au lendemain de la tenue, le 13 avril dans la capitale française de cette rencontre.

Les chefs de la diplomatie des deux pays ont en même temps évoqué "la vitalité de la relation franco-sénégalaise dans le contexte du renouveau des relations entre la France et les pays africains opéré depuis 2017", a de son côté fait savoir le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères sur sa page officielle.

Il assure que les deux parties en ont profité "pour passer en revue l'ensemble des dimensions de la relation bilatérale et se réjouir de la perspective du prochain séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal, qui marquera une nouvelle étape de la relation renouvelée entre les deux pays".

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Il ajoute que les ministres ont également échangé sur l'évolution de la situation régionale et internationale et évoqué la perspective du Sommet Africa Forward, qui se tiendra à Nairobi les 11 et 12 mai prochains.