Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Le Congo doté de deux nouveaux instruments

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, a procédé à la réception, le 15 avril à Brazzaville, du document de la stratégie de communication et de la note conceptuelle relative à la mise en place d'un Fonds d'appui à la réforme de l'État (FARE). Élaborés avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), ces deux instruments viennent renforcer l'opérationnalisation du Plan stratégique de la réforme de l'État pour la période 2025-2029.

Le processus de réforme de l'État au Congo entre dans une nouvelle phase, avec la réception des documents de la stratégie de communication et du mécanisme de financement. Conçue comme un levier d'adhésion collective, la stratégie de la communication vise à diffuser les objectifs et les résultats des réformes auprès des citoyens, des administrations et des partenaires. En mettant l'accent sur la transparence et le partage des bonnes pratiques, cet outil entend transformer la réforme en un processus continu d'apprentissage et d'appropriation.

Le second instrument, le document de référence du Fonds d'appui à la réforme de l'État, est un mécanisme financier destiné à mobiliser, sécuriser et orienter les ressources nécessaires à la conduite des réformes. Il constitue un pilier stratégique pour garantir la continuité et l'efficacité des actions engagées, en assurant un financement structuré à chaque étape du processus. Selon le ministre Luc Joseph Okio, les deux livrables représentent bien plus que de simples documents techniques. « Ils traduisent une volonté d'inscrire la réforme dans une dynamique durable, fondée sur la rigueur, la redevabilité et la performance administrative. Leur mise en oeuvre devrait favoriser une meilleure coordination des acteurs impliqués et une exécution plus fluide des politiques publiques », a-t-il déclaré.

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Principale partenaire dans l'élaboration de ces outils d'aide à la prise de décision, la représentante du Pnud, Adama-Dian Barry, a salué une étape importante dans la modernisation de l'État congolais. Elle a souligné que ces outils s'inscrivent dans une approche globale intégrant non seulement la planification et le financement, mais aussi la transparence, l'inclusion et l'efficacité. « La finalisation de certains de ces documents se poursuivra en étroite collaboration avec les Directions des études et de la planification, dont le rôle sera déterminant pour garantir leur qualité, leur appropriation et leur mise en œuvre effective. Le Pnud demeure pleinement engagé à accompagner le gouvernement congolais dans cette phase cruciale, notamment à travers le renforcement des capacités, l'appui aux mécanismes de coordination et la mobilisation de partenaires techniques et financiers », a assuré Adama-Dian Barry.

Au-delà de leur portée opérationnelle, ces instruments participent à un chantier plus large qui est celui de la transformation de l'administration publique congolaise en un système plus performant, plus équitable et davantage orienté vers les besoins des citoyens. Si ces deux outils constituent une première étape, les autorités rappellent que d'autres documents sont en cours de finalisation.