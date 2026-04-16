Congo-Brazzaville: Congo/États-Unis - Un émissaire de Donald Trump à l'investiture de Denis Sassou N'Guesso

À l'occasion de l'investiture du chef de l'État, Denis Sassou N'Cuesso, le 16 avril à Brazzaville, le président américain a dépêché son sous-secrétaire d'État adjoint chargé des réfugiés et de la migration, Christian Ehrhardt. Cette présence diplomatique illustre le bon niveau des relations entre Washington et Brazzaville.

La cérémonie d'investiture de Denis Sassou N'Guesso, organisée au complexe sportif de la Concorde à Brazzaville, a attiré des délégations venues de plusieurs pays, dont le sous-secrétaire d'État adjoint chargé des réfugiés et de la migration, Christian Ehrhardt, en qualité d'émissaire du président Donald Trump. Déjà présent dans la capitale congolaise, le diplomate américain a été reçu le 15 avril à la résidence du Plateau par le chef de l'État réélu.

La rencontre entre les deux hommes a été l'occasion de réaffirmer les liens historiques entre le Congo et les États-Unis et d'explorer les perspectives de renforcement de leur coopération. Au sortir de l'audience, Christian Ehrhardt a salué « une relation très forte » entre les deux pays, remontant à l'indépendance du Congo. Il a également exprimé sa volonté de voir ce partenariat se consolider davantage, en mettant en avant une coopération fondée sur des intérêts communs et une collaboration durable.

La présence de cet émissaire à la cérémonie d'investiture revêt ainsi une portée symbolique importante. « Je suis très fier de ce partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la République de Congo et je suis également honoré d'être ici avec les autres représentants. Je suis très heureux d'être ici pour assister à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou N'Guesso », a affirmé Christian Ehrhardt.

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Sur le plan économique, cette coopération se traduit notamment par l'éligibilité continue de la République du Congo à l'African Growth and Opportunity Act. Ce programme commercial, mis en place en 2000 par les États-Unis, permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter certains produits vers le marché américain en franchise de droits de douane. Un avantage dont bénéficie Brazzaville jusqu'au 31 décembre 2026.