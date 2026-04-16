Tunisie: Quand le déficit devient un destin imposé...

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5,2 milliards de dinars en trois mois placent l'économie tunisienne face à l'heure de vérité

Dans les dernières données publiées par Institut national de la statistique, le déficit de la balance commerciale de la Tunisie au cours du premier trimestre 2026, estimé à 5,2 milliards de dinars, n'est pas un simple indicateur économique conjoncturel, mais bien la révélation d'une réalité beaucoup plus profonde : nous sommes face à une économie qui vit au-dessus de ses moyens et qui reporte, année après année, l'affrontement de ses déséquilibres structurels.

Ce chiffre, une fois décomposé, met en lumière l'ampleur de l'hémorragie : plus de 57 millions de dinars par jour, soit l'équivalent de 2,3 millions de dinars par heure, s'évaporent silencieusement de l'économie nationale. Si ce rythme se maintient, le déficit annuel pourrait dépasser les 20 milliards de dinars, un niveau critique qu'une économie aux ressources limitées ne peut supporter sans en payer le prix, tant sur le plan des équilibres financiers que sur celui de la stabilité sociale.

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Mais le coeur du problème ne réside pas uniquement dans le chiffre, mais dans ce qu'il révèle. La balance commerciale est, en réalité, le miroir de la structure économique : que produisons-nous ? que consommons-nous? et que vendons-nous au monde ? Lorsque l'écart entre importations et exportations se creuse à ce point, cela signifie simplement que le pays dépend de plus en plus de l'extérieur pour satisfaire ses besoins, tout en peinant à créer de la richesse en interne.

Ces dernières années, le déficit est passé d'un phénomène conjoncturel, lié à des facteurs internationaux ou à la volatilité des prix, à une situation structurelle traduisant un déséquilibre profond du modèle économique. Nous sommes face à une économie dominée par la consommation, alourdie par les importations, tandis que les secteurs productifs s'essoufflent, affectés par le manque d'investissement, la complexité administrative et l'absence d'une vision stratégique claire.

Cette réalité se répercute directement sur les autres indicateurs. Le déficit commercial exerce une pression sur les réserves en devises, ce qui entraîne une dépréciation du dinar, laquelle se traduit à son tour par une hausse du coût des importations, puis par une augmentation des prix sur le marché intérieur. Il s'agit d'un cercle vicieux qui commence par un déséquilibre commercial et se termine par une érosion du pouvoir d'achat et une montée des tensions sociales.

Face à ces données, les politiques économiques apparaissent en décalage avec l'ampleur du défi. La gestion de la crise repose encore sur des outils classiques : hausse de la pression fiscale, recours accru à l'endettement et report des réformes structurelles. Ces choix peuvent offrir un répit temporaire, mais ils ne traitent pas les causes profondes, ils les repoussent et les aggravent.

Aujourd'hui, la Tunisie n'a plus besoin de solutions palliatives, mais d'une réorientation globale de son cap économique. Il ne s'agit plus simplement d'améliorer les exportations ou de réduire marginalement les importations, mais de passer d'un modèle fondé sur la consommation et la fiscalité à un modèle basé sur la production et la création de valeur.

Dans cette optique, des décisions courageuses s'imposent. Elles doivent commencer par une révision des priorités en matière d'importations, en distinguant clairement ce qui est essentiel de ce qui peut être substitué par une production locale. Il est également indispensable de soutenir concrètement les secteurs exportateurs, non seulement par des incitations, mais surtout par la levée des obstacles administratifs et logistiques qui freinent leur compétitivité.

Par ailleurs, aucune réforme de la balance commerciale ne peut être envisagée sans une orientation claire vers la souveraineté alimentaire et énergétique, étant donné que ces deux secteurs représentent une part importante des importations. L'investissement dans l'agriculture et les énergies alternatives n'est plus un choix de développement, mais une nécessité stratégique pour protéger l'économie contre les chocs extérieurs.

De même, l'intégration de l'économie informelle, qui représente une part significative de l'activité économique, peut constituer un levier réel de réduction du déficit, à condition qu'elle soit transformée d'un fardeau en une force productive et exportatrice, à travers des mécanismes d'intégration intelligents fondés sur l'incitation et la confiance, et non uniquement sur la contrainte.

Le défi ne consiste donc pas seulement à réduire un déficit conjoncturel, mais à restaurer la confiance dans la capacité de l'économie tunisienne à se redresser durablement. Chaque dinar perdu dans la balance commerciale reflète, en réalité, une opportunité manquée de production, un projet avorté ou un secteur laissé sans réforme.

Les chiffres du premier trimestre 2026 envoient un message clair : la Tunisie est à un tournant décisif. Soit elle engage des réformes profondes et redonne toute sa place à la production et à l'investissement, soit elle poursuit sur la même trajectoire, où le déficit devient une constante, et non plus une exception, pesant quotidiennement sur les citoyens.

Les 5,2 milliards de dinars enregistrés en trois mois ne sont pas un simple indicateur statistique, mais un signal d'alarme : le temps joue contre nous, et chaque retard dans les réformes rendra leur coût plus élevé et leur succès plus incertain.

Député indépendant

N.B. : L'opinion émise dans cette tribune n'engage que son auteur. Elle est l'expression d'un point de vue personnel.