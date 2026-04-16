Tunisie: Essoukna - Le chiffre d'affaires bondit de 68 % au premier trimestre 2026

Selon les données disponibles sur le site de la BVMT, la société Essoukna a clôturé le premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 5,164 millions de dinars (MD), enregistrant une progression de 68 % par rapport aux 3,065 MD réalisés à la même période en 2025. Cette performance est portée par la finalisation administrative de deux projets à El Menzah 9 et à la Manouba. Au 31 mars 2026, le total des ventes et promesses fermes s'établit à 11,015 mD, tandis que deux chantiers se poursuivent à la Manouba et à la Nouvelle Médina 3.

L'évolution marquée des revenus durant les trois premiers mois de l'année s'explique par l'obtention, au cours de l'exercice 2025, des procès-verbaux de récolement pour le projet situé à El Menzah 9 C ainsi que pour celui de la Manouba. Ces étapes administratives ont permis de concrétiser les indicateurs de ventes pour ce trimestre.

La structure de l'activité commerciale au 31 mars 2026 repose sur un volume global de 11,015 MD. Ce montant englobe les 5,164 MD de chiffre d'affaires déjà réalisés et un stock de promesses fermes s'élevant à 5,851 MD. La société prévoit la concrétisation de l'ensemble de ces promesses de vente au cours de l'année 2026.

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Sur le plan de l'activité opérationnelle, le premier trimestre 2026 est marqué par la poursuite des travaux sur deux sites principaux. Ces projets en cours de construction sont localisés à la Manouba et à la Nouvelle Médina 3, assurant ainsi le maintien du cycle de développement de la société.