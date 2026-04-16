Sénégal: Pôle territoire nord - Le développement économique de Dagana au menu d'un forum

Dagana — Un forum économique dénommé "FEDAG 2026" se tiendra, samedi à Dagana, pour promouvoir un développement inclusif et durable de cette collectivité du pôle territoire nord, à l'initiative du mouvement "Yaakar Takku Suxali Walo".

La rencontre est placée sous le thème "Territorialisation des politiques publiques : enjeux, défis et perspectives de Dagana dans le pôle territoire nord", précisent les organisateurs dans un communiqué transmis à l'APS.

Le "FEDAG 2026" réunira des décideurs publics, des investisseurs, des entrepreneurs, des acteurs des Petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des acteurs de développement.

Selon ses initiateurs, ce forum se veut un cadre d'échanges et de réflexion sur les opportunités économiques locales, en cohérence avec la vision de transformation structurelle portée par les autorités étatiques.

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L'événement est organisé avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels et économiques engagés dans la promotion du pôle territoire nord.

Les travaux du forum vont porter sur les leviers de croissance territoriale, le renforcement de l'investissement local et la valorisation des potentialités économiques de Dagana et de ses environs.

Le forum économique de Dagana (FEDAG) qui va regrouper plusieurs acteurs, est présenté comme un jalon important vers un territoire "uni, florissant et prospère".