Sénégal: LONASE - Les prélèvements de 20% sur les gains vont permettre de collecter entre '150 et 200 milliards' pour l'Etat (DG)

Kaolack — Le directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Toussaint Manga, a révélé, mercredi, à Kaolack (centre), que la mesure visant à prélever 20% sur les gains des gagnants du "Jackpot" devrait permettre à l'Etat d'engranger entre 150 et 200 milliards de francs CFA.

Selon les nouvelles autorités sénégalaises, à compter du 1er novembre 2025, les parieurs qui décrochent le "Jackpot" à la LONASE devront céder 20% de leurs gains à l'Etat.

Une mesure rendue officielle à travers un communiqué, en application de la Loi n° 2025-17 du 27 septembre 2025 modifiant le Code général des impôts pour renforcer la mobilisation des ressources budgétaires.

Elle instaure notamment une taxe sur les transferts d'argent et élargit l'assiette fiscale sur des produits comme l'alcool et le tabac, visant un équilibre entre justice fiscale et digitalisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ces 20% contribue, de façon significative, aux recettes de l'Etat du Sénégal. Si la tendance que nous avons se confirme pour toute l'année, rien qu'en termes de taxes, [les recettes attendues se situeraient] entre 150 et 200 milliards de francs CFA", a-t-il déclaré.

M. Manga effectue actuellement une tournée nationale qui l'a d'abord conduit à Kaffrine, où il a procédé mardi à l'inauguration du nouveau siège de l'agence régionale de cette société nationale des jeux de loterie, à Fatick et Mbour ensuite.

Ce périple a permis au directeur général de la LONASE et ses plus proches collaborateurs de rencontrer les agents de terrain dans les régions, les vendeurs des différents produits de la société ainsi que les parieurs.

"Ces moments nous permettent d'échanger sur les questions qui intéressent tous les acteurs du secteur des jeux. Concernant le personnel, nous nous intéressons aux conditions de travail", a indiqué Toussaint Manga.

Il a ajouté que cette tournée est l'occasion de réitérer, au personnel de Kaolack, que la direction générale de la LONASE a l'ambition de construire une nouvelle agence dans la capitale du Saloum.

Selon M. Manga, Kaolack, compte tenu de son potentiel, "mérite une agence toute construite, nouvelle, équipée et très moderne".

Dans ses échanges avec le personnel local, le DG de la LONASE a réaffirmé sa volonté de poursuivre le plan quinquennal qui permettra de régulariser les prestataires de services qui attendent d'être engagés "depuis dix ou quinze ans".

Concernant le processus de modernisation de la société, il estime que la LONASE se doit d'être à jour sur tous les processus digitaux de l'heure qui concernent le secteur des jeux et la gestion de façon générale.

Il assure que dans ce sens, des réformes ont été engagées concernant notamment le système de management et "tous les acteurs sont concernés, afin de rendre la société efficace, performante et de pourvoir contribuer significativement à l'épanouissement économique de notre cher pays".