Sénégal: Kolda - Vers un approvisionnement suffisant de la région en moutons pour la Tabaski

15 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le directeur régional de l'élevage et des productions animales, docteur Mamadou Lamine Diallo, a assuré mercredi que toutes les dispositions sont prises pour assurer l'approvisionnement de Kolda (sud) en moutons lors de la Tabaski pour laquelle les besoins de la région sont estimés à 25000 têtes.

"Nous estimons le besoin en moutons pour la Tabaski à 25000 têtes pour la région, et toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon approvisionnement du marché du bétail dans la région", a-t-il dit, en marge d'une réunion du comité régional de développement consacré aux préparatifs de la Tabaski.

Dans le cadre de la prévention d'éventuelles maladies animales, "un laisser passer sanitaire reste obligatoire pendant la période de la Tabaski", a expliqué directeur régional de l'élevage et des productions animales.

Les autorités administratives prévoient la signature d'arrêtés fixant les points de vente officiels de moutons dans la région de Kolda.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.