Sénégal: Kolda - Vers un approvisionnement suffisant de la région en moutons pour la Tabaski

Kolda — Le directeur régional de l'élevage et des productions animales, docteur Mamadou Lamine Diallo, a assuré mercredi que toutes les dispositions sont prises pour assurer l'approvisionnement de Kolda (sud) en moutons lors de la Tabaski pour laquelle les besoins de la région sont estimés à 25000 têtes.

"Nous estimons le besoin en moutons pour la Tabaski à 25000 têtes pour la région, et toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon approvisionnement du marché du bétail dans la région", a-t-il dit, en marge d'une réunion du comité régional de développement consacré aux préparatifs de la Tabaski.

Dans le cadre de la prévention d'éventuelles maladies animales, "un laisser passer sanitaire reste obligatoire pendant la période de la Tabaski", a expliqué directeur régional de l'élevage et des productions animales.

Les autorités administratives prévoient la signature d'arrêtés fixant les points de vente officiels de moutons dans la région de Kolda.