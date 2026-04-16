Sénégal: Le secteur privé invité à considérer la sécurité et la santé au travail comme un investissement pour l'entrepris

Dakar — Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a appelé le secteur privé, mercredi, à Dakar, à continuer à faire de la sécurité et de la santé au travail une priorité, à les considérer aussi comme un investissement profitable aux entreprises.

"Je lance un appel au secteur privé, afin qu'il continue de jouer pleinement son rôle moteur dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail", a dit la directrice générale du travail et de la sécurité sociale, Ramatoulaye Niang Fall.

Elle intervenait à la célébration de la 30e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels.

S'exprimant au nom du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, Mme Fall a assuré les travailleurs et le patronat de "la volonté du gouvernement de poursuivre et d'intensifier les efforts qu'il fournit en matière de prévention des risques professionnels".

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Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public va "renforcer les dispositifs de contrôle et de prévention, améliorer la collecte et l'analyse des données, étendre la couverture aux travailleurs du secteur informel et promouvoir un environnement du travail sûr, sain et productif pour tous", a-t-elle promis.

La directrice générale du travail et de la sécurité sociale, Ramatoulaye Niang Fall

La sécurité et la santé des travailleurs sont non seulement une obligation pour les employeurs, mais aussi un investissement pour les entreprises et l'économie du pays, selon Ramatoulaye Niang Fall.

Selon un document du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, environ 950 accidents du travail ont été dénombrés au Sénégal en 2025.

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, s'est réjoui de la célébration de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels.

"Il est inacceptable que des hommes et des femmes [...] continuent de mourir à leur lieu de travail [...] par négligence", a dit M. Guiro.

Il signale que "la sécurité, la santé et le bien-être en milieu du travail restent un défi majeur pour les organisations patronales, les syndicats et les autorités gouvernementales".

Le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro

"Les risques psychosociaux sont une réalité de plus en plus tangible pour les travailleurs, dans un grand nombre de secteurs", a relevé Mody Guiro.

"En plus de l'immense souffrance du travailleur, les coûts économiques [de sa prise en charge] sont colossaux pour les entreprises et les États", a observé le secrétaire général de la CNTS.

Il indique que les "pertes" engendrées par les indemnisations et les dépenses liées à la prise en charge des victimes d'accidents du travail avoisinent 4 % du produit intérieur brut mondial.

Le vice-président du Conseil national du patronat (CNP), Meïssa Fall, qualifiant la situation présentée par Mody Guiro d'alarmante, préconise "une culture de la prévention" dans les entreprises sénégalaises, "dans le respect de la législation nationale et des standards internationaux".

Le vice-président du Conseil national du patronat, Meïssa Fall

M. Fall encourage les entreprises à renforcer la formation de leurs employés en sécurité et santé au travail, à mettre en place des dispositifs efficaces de prévention et à assurer la disponibilité et l'utilisation des équipements de protection.

"Tous les accidents du travail sont évitables", a soutenu le vice-président du CNP, ajoutant, à la suite de Ramatoulaye Niang Fall, que "la prévention est un investissement stratégique".

L'Afrique concentre 18 % des accidents du travail mortels dans le monde, bien qu'elle ne dispose qu'environ 3 % seulement des emplois salariés à l'échelle mondiale.