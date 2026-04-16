Sénégal: Saraya - 32 dragues neutralisées dragues à Sansamba, sur la Falémé

Kédougou — Le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel (Garsi 2) de Moussala, dans la région de Kédougou (sud-est), a neutralisé 32 dragues à Sansamba sur la Falémé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure portant interdiction des activités d'orpaillage à moins de 500 mètres du fleuve, a appris l'APS, mercredi, de source sécuritaire.

"L'intervention qui s'est déroulée entre 10 heures et 13 heures, visait à mettre fin aux exploitations clandestines dans cette zone sensible Sansamba, dans la commune de Bembou", a-t-elle déclaré à l'APS.

Trente-deux dragues ont été neutralisées au cours de cette opération, selon la même source.

"Les forces engagées ont également procédé à la saisie de plusieurs équipements, dont deux motopompes, deux marteaux-piqueurs, un groupe électrogène et un panneau solaire", a-t-elle ajouté.

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Cette action illustre l'engagement des autorités à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, tout en préservant l'environnement fortement impacté par ces pratiques.

Elle marque également une volonté ferme de faire respecter les zones interdites à l'orpaillage et de restaurer l'ordre dans les sites aurifères de la région.

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a inauguré, jeudi dernier, de nouveaux points d'appui au profit du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2) dans le département de Saraya (Kédougou).

Avec ces réalisations, la Gendarmerie nationale poursuit sa montée en puissance dans la région de Kédougou dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, notamment au niveau des frontières.