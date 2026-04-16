Sénégal: Tambacounda - Les contraintes liées à l'accès aux services sociaux de base identifiées

Tambacounda — Un atelier régional de concertations sur l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de l'équité s'est ouvert mercredi à Tambacounda (est), pour identifier les contraintes liées à l'accès aux services sociaux de base dans les domaines de l'éducation et de la santé, a constaté l'APS

"Nous sommes réunis pour restituer les résultats des ateliers départementaux qui ont permis d'identifier des contraintes multiples concernant l'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé", a déclaré l'adjointe au gouverneur de Tambacounda, chargée du développement, Diarryatou Ndiaye.

Elle s'exprimait à l'ouverture de cet atelier de concertations qui a réuni plusieurs autorités administratives et locales de la région de Tambacounda.

L'objectif de ces concertations est de s'enquérir de la situation de référence concernant l'équité territoriale et sociale dans la région de Tambacounda, a expliqué la directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, Assia Diop Gaye.

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Elle a souligné que la cible prioritaire de cette stratégie concerne les groupes vulnérables à savoir les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes à mobilité réduite et des groupes qui sont dans des zones spécifiques.

"Nous venons écouter les acteurs pour élaborer une nouvelle politique nationale et corriger les inégalités sociales et territoriales liées aux infrastructures sociales de base", a dit Assia Diop Gaye.

Selon elle, "pour pouvoir générer de la richesse et contribuer au développement du pays, nos populations ont besoin d'un minimum développement social pour contribuer à l'économie, ce qui se matérialise par des infrastructures".

La Stratégie nationale de l'équité (SNE) est conçue comme un instrument de pilotage unique et cohérent, selon termes de références consultés par l'APS.

Elle est appelée à devenir un cadre stratégique permettant d'harmoniser les interventions de l'État en matière de développement communautaire et d'équité, mais aussi de maximiser l'efficience des interventions publiques et de générer un impact systémique.