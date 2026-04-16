Sénégal: Matam - Aïda Mbodj juge satisfaisant le taux de remboursement des prêts de la DER

Matam — La déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aida Mbodj, s'est dit satisfaite, mercredi, du taux de remboursement de plus 84% des prêts consentis par la structure qu'elle dirige à des personnes et entreprises à Matam (nord), dans le cadre du programme "Be Yes", visant à financer des projets et activités génératrices de revenus.

"Ici, dans le département de Matam, nous sommes satisfaits du taux de remboursement des prêts de plus de 84% réalisé par les personnes et entreprises ayant bénéficié de crédits de la DER. Ce taux fait que Matam aura d'autres financements dans le cadre de la deuxième phase du programme", a-t-elle déclaré.

Elle faisait escale à Matam, dans le cadre d'une tournée de suivi et d'évaluation du programme "Be Yes", une initiative mise en oeuvre par la DER/FJ, avec l'appui de la Fondation Mastercard.

Ce programme vise à promouvoir l'insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans, en soutenant l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables.

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Pour la deuxième phase de ce programme, 19 Groupements d'intérêt économique (GIE) seront financés, pour un montant de 32 300 000 francs CFA et 190 emplois en cours de création, a déclaré Aïda Mbodj.

Le programme "Be Yes", appuyé par la fondation Mastercard, a octroyé, au cours de sa première phase, des financements d'un montant de 49 611 000 francs CFA à 21 GIE du département de Matam.

Mme Mbodj a demandé aux bénéficiaires de "consolider les activités", tout en les renforçant et en multipliant les produits financés lors de la première phase.

Il a cité l'exemple des personnes évoluant dans le secteur de l'élevage, les invitant à acheter d'autres races de moutons. Il en est de même pour les transformateurs, à qui elle suggère de s'orienter vers l'industrialisation de leurs activités.

"Tant que le taux de remboursement est satisfaisant, nous allons renforcer le financement. Nous voulons créer des champions, qui doivent bénéficier de grosses sommes d'argent pour y arriver", a précisé la déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes.