Tunisie: Hand - La sélection Dames gagne en amical face au Brésil - Bien prometteur !

L'équipe féminine tunisienne a remporté une victoire éclatante face au Brésil, huitième au classement mondial, sur le score de 25-23 en match amical disputé à Djerba.

Ce n'est pas du tout la victoire qui est importante. Les rencontres amicales sont faites pour cela.

Aussi bien pour nos hôtes brésiliennes que pour nos représentantes, ces matchs sont faits pour corriger, revoir des situations collectives, ajuster les placements individuels et surtout resserrer les liens entre les joueuses pour pouvoir avancer sur le plan de la technique collective.

Nos féminines ont été impressionnantes au niveau de l'application lors de leur dernière sortie en Coupe du monde et en Coupe d'Afrique.

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En coupe du monde déjà, la Tunisie a battu l'Autriche 27-25, la Chine 34- 28 et a perdu de justesse face à l'Argentine 30- 29.

Nous avons tous ressenti ce frémissement annonceur de relance qui a été conforté par les sorties des équipes jeunes. A Oran, dans le cadre des championnats d'Afrique juniors, la Tunisie a battu la Zambie 42-22, s'est payé l'Angola (un bastion du handball africain) en cadets 30-19,

Si nous ajoutons la victoire du Club Africain qui a remporté le championnat arabe des clubs en battant le CSMoknine 30 -23, la boucle est bouclée avec la présence de deux équipes tunisiennes en finale.

Des prémices

Le handball tunisien a longtemps dominé au niveau continental, jusqu'à l'arrivée de l'Angola et maintenant de la Guinée, qui ont pour ainsi dire « professionnalisé » ce secteur des féminines. Bon nombre de leurs joueuses évoluent en Europe.

Les Tunisiennes ne sont pas en reste. Nos internationales évoluent ou ont évolué dans des clubs européens, notamment en France. Parmi celles qui ont laissé les meilleures impressions figurent Amal Hamrouni (La Roche/Yon), Rakia Rezgui (Stella Saint-Maur), Sondes Hachana, Aya Ben Abdallah, Mayssa Ben Hassine (Paris 92), Oumayma Dardour (Palente Besançon), et Yosr Mostefaoui.

Il y a des prémices qui ne trompent pas. Le positionnement en défense surtout, les réactions individuelles en cas de débordement qui déclenchent immédiatement la couverture, les départs en contre-attaque, comme la rapidité du repli entre autres, démontrent que l'ensemble est devenu une équipe. Ces qualités ont été louées par les commentateurs étrangers qui ont tout de suite relevé cette discipline de comportement, qui confirme l'arrivée d'une nouvelle génération de valeur.

Il n'en demeure pas moins que l'on se doit d'assurer à ces jeunes les moyens de progresser en leur assurant des participations dont elles pourraient tirer les meilleurs avantages.

Et cela nous ramène à l'éternelle question des moyens. En attendant, la FTHB devra organiser des tournois en Tunisie pour roder davantage cette équipe et profiter de l'écho favorable dont elle bénéficie.

Le choix des Brésiliens n'est pas fortuit. Parcourir des milliers de kilomètres pour rencontrer l'équipe de Tunisie est un indice positif. Ces pays ne font rien sans objectifs précis.

Les progrès enregistrés sont donc remarquables et sous l'égide de l'actuel sélectionneur Pablo Morel, il semble que la voie est toute tracée à l'effet d'avancer de plus en plus vite pour espérer reconquérir un titre continental qui ne semble plus du domaine de l'impossible.