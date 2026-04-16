Tunisie: Regard sur la Ligue 2 L'ASK taille patron, l'ESHS creuse l'écart

Si dans le groupe A le CSHL a pris la position de dauphin, dans le groupe B, le PSSE, leader de poule, est tombé face à l'AS Kasserine qui redistribue les cartes en haut de l'affiche.

La 22e journée de L2 a donc livré son verdict en deux temps et les enseignements sont multiples. Volet course au titre et aux places d'accessit vers l'élite, dans le groupe A, à la faveur de sa victoire face au SAMB et le nul vierge de l'UST à Kerkennah face à l'OCK, l'ESHS a pris de l'avance au classement, comptant cinq points d'avance sur le CSHL, vainqueur de l'Association Mégrine Sport en banlieue sud.

Pour revenir à l'Espoir, il s'en est remis à nouveau à son buteur Nour Mani, auteur d'un hat-trick. Et idem pour les Verts de Hammam-lif qui ont pu compter sur un Youssef Mosrati intenable avec le coup du chapeau à la clé. Plus bas dans le classement, le Sfax RS a réalisé une bonne affaire en battant le BSB à Bouhajla. Désormais, le SRS talonne l'UST. Derrière le Sfax RS, le SCBA et le CS Msaken ont plié respectivement face l'AS Agareb et l'US Bousalem, alors que El Makarem de Mahdia a été tenu en échec par le Croissant Chebbien, club qui joue le maintien.

L'OS Bouzid se dirige tout droit vers la L3

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Dans le groupe B à présent, l'ASK a donc freiné les ardeurs du Progrès de Sakiet Eddaier qui ne compte plus que trois points d'avance sur les Kasserinois. Wael Ferjani, auteur d'un doublé, a été le plus en vue lors de l'affiche de cette journée. A l'épreuve du déplacement du côté de Moknine, la Stayda n'a pas profité du coup de mou du leader, se limitant à une parité lors de sa confrontation face au Sporting Moknine. Le SG est désormais 3e de rang, à une longueur de l'ASK.

Derrière le trio de tête, l'on retrouve le CS Korba, l'AS Ariana, l'US Ksour Essef et Jendouba Sport.

Ainsi, à la faveur de son succès face à l'AS Ariana, le CS Korba est revenu à hauteur de son adversaire du jour au classement, au pied du podium. L'USKE s'est quant à lui écroulé à Bouchema face à une ESB déchainée et désormais momentanément à l'abri au classement. Là aussi, lors de ce match, un joueur s'est distingué en signant un triplé. Il s'agit de l'intenable Mehdi Khiari. A son tour, Jendouba Sport a prolongé le supplice de l'Olympique Sidi Bouzid, corrigé dans son fief. L'OSB se dirige tout droit vers la Ligue 3.

Enfin, si Kalaa Sport a sorti la tête de l'eau après sa victoire contre l'AS Jelma, avant dernier, alors que EGS Gafsa et le CS Redayef n'ont pu se départager.