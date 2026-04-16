Tunisie: Taekwondo - Mondiaux 2026 juniors - Adam Hasnaoui en demi-finale

Le Tunisien Adam Hasnaoui (-59 kg) s'est qualifié pour les demi-finales des Championnats du monde juniors de taekwondo, en battant en quart de finale l'Australien Jack Orchard (2-0), mercredi à Tachkent.

Hasnaoui, qui affrontera en demi-finale le Sud-coréen Ji Woong Ha, a déjà éliminé le Malaisien Mohamed Azman (2-0), le Biélorusse Maksim Patsianouski (2-0) et le Salvadorien Alexander Guardado (2-0).

En revanche, la Tunisienne Abrar Joubali (-44 kg) a été battue en quart de finale par la Croate Petra Uglešić sur le score de 0-2, après avoir remporté ses combats face à l'Ouzbèke Samira Khaitova (2-1), la Vietnamienne Thi Tu Huyen Hoang (2-1) et la Belge Morhay (2-1).

Par ailleurs, le parcours de Syrine Ben Salem s'est arrêté en huitièmes de finale après sa défaite (1-2) dans la catégorie des -68 kg face à la Russe Abdoulgalimova. Ben Salem avait auparavant battu la Jordanienne Aya Maghari (2-1) en 16es.

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Ilaf Ben Alia avait pour sa part atteint mardi les quarts de finale des -68 kg avant de s'incliner face à l'Iranienne Hana Zaringhamar (0-2).

Les autres représentants tunisiens, à savoir Mohamed Yassine Nefzi (-48 kg), Yasmine Haouani (-55 kg), Ghofrane Hattab (-59 kg), Sarra Salmi (-46 kg) et Abderrahmane Boudhina (+78 kg), n'ont pas réussi à atteindre des tours avancés.

Adam Dejbi (- 63 kg) est attendu jeudi, et la participation des taekwondoïstes tunisiens se clôturera vendredi avec Malek Mokrani (- 51 kg), Yasmine Dhaouadi (- 52 kg) et Istabraq Mirawi (-63 kg).