Tunisie: Cybersécurité - Une priorité pour garantir la résilience et la pérennité de l'entreprise

Sensibiliser et informer sur les risques des attaques informatiques et les moyens de les contourner, tel est l'objectif du séminaire « Cybersécurité et résilience des entreprises : regards croisés par secteur », organisé hier, mardi, à Tunis par la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française (Ccitf)

Aujourd'hui, la question de la cybersécurité s'impose comme une priorité absolue au sein des entreprises et des institutions toutes spécialités confondues, une priorité qui dicte de penser à des solutions concrètes et efficaces à même de protéger tous les acteurs de la sphère économique et institutionnelle contre toute sorte d'attaque d'autant que les menaces ne cessent de se diversifier et d'évoluer au rythme des évolutions technologiques.

Les nouveaux défis

Sensibiliser et informer sur les risques des attaques informatiques et les moyens de les contourner, tel est l'objectif du séminaire « Cybersécurité et résilience des entreprises : regards croisés par secteur », organisé hier, mardi, à Tunis par la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française (Ccitf).

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Il s'agit « d'un séminaire d'information et de sensibilisation des membres de la chambre sur l'importance de la cybersécurité, une question qui concerne toutes les entreprises, tous secteurs confondus », a souligné Raja Touil, directrice générale de la Ccitf, précisant que le séminaire du jour s'articule autour de trois panels qui seront animés par des experts en la matière.

« L'industrie face aux cybermenaces : sécuriser les sites, les systèmes et les données », tel est le thème du premier panel.

Le second panel a porté, lui, sur la cybersécurité dans la banque et l'assurance : enjeux opérationnels et stratégiques, le troisième sur : les systèmes d'information et l'IA : les nouveaux défis en matière de cybersécurité.

« Outre les séminaires de sensibilisation, la chambre organise des sessions de formation continue sur la cybersécurité », a ajouté la directrice de la Ccitf, précisant qu'il y a un grand besoin d'accompagnement, la thématique étant en évolution permanente notamment avec l'avènement de l'IA.

Renforcer les cadres réglementaires

Intervenant lors du panel « L'Industrie face aux cybermenaces : sécuriser les sites, les systèmes et les données », Ali Laribi, fondateur de « Fortress Plus » et consultant en cybersécurité IT/OT, a souligné que la maturité cyber dans l'industrie reste inférieure à celle du secteur financier, avec un taux de conformité stagnant autour de 40 % en France.

Il a, en outre attiré l'attention sur une menace qui ne cesse d'évoluer et désormais menée par des groupes criminels organisés.

Evoquant les coûts élevés des attaques liées à la cybersécurité, l'expert a souligné l'importance de renforcer les cadres réglementaires pour mieux protéger les infrastructures et les secteurs sensibles notamment bancaires et financiers.

Nizar El Abed, directeur Développement IT et Transformation Digitale chez « Safran », est revenu, pour sa part, sur l'expérience du groupe, en matière de cybersécurité. Spécialisé en innovation aéronautique, le groupe est, en effet, une cible prioritaire pour l'espionnage industriel et le vol de propriété intellectuelle.