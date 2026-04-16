Tunisie: Yacine Djemaiel - « La coopération entre acteurs publics et privés est une nécessité »

Face à la montée des menaces cybernétiques, la coopération entre acteurs publics et privés s'impose afin de renforcer la résilience des entreprises. Intervenant à Tunis, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité informatique, Yacine Djemaiel, a plaidé pour une approche plus opérationnelle.

La lutte contre les attaques cybernétiques ne peut aboutir sans additionner les efforts de tous les acteurs aussi bien publics que privés, a affirmé Yacine Djemaiel, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) lors du séminaire « Cybersécurité et résilience des entreprises : regards croisés par secteur », organisé à Tunis par la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française).

L'expert a, en outre, attiré l'attention sur le décalage entre les discours tenus lors de colloques et autres rencontres dédiés au thème de la cybersécurité et la réalité du terrain, précisant que l'Agence veille désormais à réduire ce décalage à travers des actions concrètes et ciblées annonçant, à ce effet, l'organisation prochainement, d'exercices cyber de grande envergure qui toucheront des intervenants du secteurs public et privé. Les exercices seront organisés sur quatre jours, a-t-il précisé ajoutant que 25 équipes seront formées par jour.

Djemaiel a, en outre déclaré que ces exercices qui étaient exclusivement animés par l'Agence seront désormais délégués à des experts privés soulignant que ce choix illustre parfaitement l'orientation de l'agence vers une collaboration optimale entre les secteurs public et privé.

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